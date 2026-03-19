大腸麵線在韓爆紅！李帝勳指名「一定要吃」　下週飛來台品嚐

記者吳睿慈／台北報導

南韓男星李帝勳迎來出道20週年重要里程碑，暌違近1年半即將再度來台，預計在3月27日於TICC（台北國際會議中心）與粉絲見面。為了這次相會，他特別錄製問候訪談影片，用中文向台灣粉絲親切打招呼，並分享自己再次造訪台北的喜悅，直言「真的真的非常開心」。

▲李帝勳每次來台必吃牛肉麵和珍珠奶茶，這次多加一道美食「大腸麵線」。（圖／大步整合行銷提供）



李帝勳每次訪台都很期待品嚐在地美食，尤其是必吃牛肉麵和珍珠奶茶，「因為在當地喝到的味道真的很不一樣，所以去的時候一定會多喝幾杯再回國。」他還提起大腸麵線在韓受到歡迎，因此這次希望有機會親自去吃。

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對於即將到來的見面會，李帝勳興奮到失眠，「想到可以和粉絲們一起度過愉快的時光，我最近甚至都有點睡不好」，他希望能和粉絲一起回顧這段演員人生，除了會分享過去作品中的角色故事，也會聊聊20年自己一路走來的心境與想法，並準備粉絲喜歡的歌曲，希望大家能一起留下難忘回憶。

▲李帝勳感謝粉絲以他的名義捐助支持韓國獨立電影。（圖／大步整合行銷提供）



不僅如此，李帝勳還提到，當得知台灣粉絲以他的名義捐助支持韓國獨立電影放映空間時，自己是既驚訝又感動，誠摯地說：「我真的不知道該怎麼表達這份感謝。」並感慨自己的演員生涯正是從獨立電影開始，因此一直希望除了商業大片之外，許多努力創作的作品也能被更多人看見。

李帝勳粉絲見面會《Our 20th Moment》台北站預定於本月27日晚間7點在台北國際會議中心 TICC 舉行，門票分為5880、5200、4200、3200元，另設有愛心身障票2600元。向來以寵粉著稱的李帝勳，準備多項粉絲福利，包括彩排Sound Check、擊掌Hi-touch、歡送Hi-bye、1對1以及1對25合影、親筆簽名拍立得與簽名海報，以及全體觀眾皆可獲得的「台北限定紀念票根」，目前門票於拓元售票熱賣中。