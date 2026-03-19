記者潘慧中／綜合報導

八點檔男星亮哲平時熱愛運動，沒想到，他18日在社群網站坦言，遭遇了宛如「天地裂」般的巨大打擊，首度深刻體會到所謂「身體生鏽了」的沉重無力感。

▲亮哲去年有參加世壯運。（圖／翻攝自Facebook／亮哲。遊。藝）



亮哲透露自從去年參加世壯運嚴重受傷後，便開啟了漫長的復健之路，「雖然還是有去健身房，但球類運動的頻率少之又少，今天真的有感覺到以前常常聽到的『身體生鏽了』。」

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照片中，可以看到亮哲去年所經歷的慘烈狀況，他不僅痛苦地坐在椅子上抓著腳踝，右肩、右膝蓋與左大腿都纏滿了厚厚的保鮮膜與冰袋，但他仍勉強對著鏡頭比出讚，畫面令人相當心疼。

▲亮哲當時傷得很重。（圖／翻攝自Facebook／亮哲。遊。藝）



面對「身體生鏽」的感覺，亮哲無奈解釋，雖然肌肉還在，但肌肉與關節連動的「動力鏈」已經明顯退化。這種「想得到卻做不到、腦袋比身體快」的強烈落差感，對愛運動的他來說無疑是極大的打擊。

▲亮哲要和傷痛共存。（圖／翻攝自Facebook／亮哲。遊。藝）



儘管深知運動傷害的可怕，但亮哲已經決定要與傷痛共存，「『放棄』這兩個字，一直都不是我的選項！！接下來，要開始『除鏽』了。」

亮哲臉書全文：

最後一雙球鞋，炸裂了，跟我的心情一樣

自從去年世壯運受大傷之後，就開啟了漫長的復健之路！

雖然還是有去健身房，但球類運動的頻率少之又少，今天真的有感覺到以前常常聽到的「身體生鏽了」

簡單來說，肌肉仍在，但每個部位的肌肉加上關節連動的「動力鏈」，退化了。

也就是所謂的，想得到做不到，腦袋比身體快，這是第一次有這麼強烈的生鏽感

這對愛運動的人⋯實在是天地裂的打擊

運動傷害真的很可怕，現在的我，已經要和傷痛共存，但「放棄」這兩個字，一直都不是我的選項！！

接下來，要開始「除鏽」了