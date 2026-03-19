黃尚禾當八點檔女星面裸上身脫了！　5年情誼曝光「竟是師徒關係」

記者黃庠棻／台北報導

收視率穩坐冠軍的民視八點檔再出話題組合！在《豆腐媽媽》中，黃尚禾與程雅晨上演「角頭vs小白花」的反差邂逅，不只戲裡火花十足，戲外互動更是笑料不斷，讓整個劇組笑聲連連。

▲黃尚禾、程雅晨在《豆腐媽媽》有許多對手戲。（圖／民視提供）

其中一場「療傷戲」意外成為焦點，黃尚禾因劇情需要裸上身，由程雅晨飾演的復健師親自出手治療，畫面既曖昧又帶點荒謬喜感。黃尚禾坦言其實一開始有點小緊張「老實說，還是會在意身材，但比起脫衣服，我更在意角色狀態有沒有成立。」

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▲黃尚禾、程雅晨在《豆腐媽媽》有許多對手戲。（圖／民視提供）

黃尚禾也分享，現場氛圍讓人很安心，反而更能專注在角色細膩的情緒轉折，像是角色內心「不服輸又有點害羞」的矛盾感，是他特別享受的表演層次。

▲黃尚禾、程雅晨在《豆腐媽媽》有許多對手戲。（圖／民視提供）

而程雅晨則笑說，這場戲其實是兩人的第一場對手戲「因為要表現我對醫療很熟，我讓自己一直有很多動作，好像真的很專業一樣，我們根本是在玩這場戲！」自然互動讓畫面更添真實感。

▲黃尚禾、程雅晨在《豆腐媽媽》有許多對手戲。（圖／民視提供）

不只文戲精彩，兩人的打戲也鬧出不少趣事。程雅晨爆料，當天拍攝時她「救命」喊太大聲，竟引來附近民眾關心，讓大家直呼暖心；另外因為身高差，她頭上的髮飾不斷「攻擊」黃尚禾的下巴，讓對方忍不住苦笑問「妳戲裡到底什麼時候要換髮型？」

▲黃尚禾、程雅晨在《豆腐媽媽》有許多對手戲。（圖／民視提供）

更暖心的是，黃尚禾雖然打戲累到不行，每次戲裡救完人還不忘關心程雅晨「妳還好嗎？」讓她忍不住笑說「明明應該是我問你才對吧！」其實兩人私下早有淵源，程雅晨透露自己曾是黃尚禾的學生，這次再合作彷彿「老師帶著練功」，睽違五六年再見面，她甚至忍不住親口道謝「謝謝你那麼喜歡表演。」師徒情誼也為這段對手戲增添更多溫度。

▲黃尚禾、程雅晨在《豆腐媽媽》有許多對手戲。（圖／民視提供）