星光幫歌手唱功太狂！　貴婦歌迷當場「豪送名牌包」示愛

▲大Q秉洛週末於台中勤美誠品綠園道店舉辦《唱癮》音樂會。（圖／众悅娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

大Q秉洛週末於台中勤美誠品綠園道店舉辦《唱癮》音樂會，現場擠滿熱情歌迷，首次在安靜的誠品書店辦專場，他笑稱起初很「卡」，糾結該大聲唱還是輕聲唱，但在自創開場曲〈苦〉之後，便完成心理建設，幽默表示：「我決定照平常的方式唱，被老師罵再說！」而大Q也演唱新歌〈唱我們的歌〉，這首歌翻唱自經典韓劇《沒關係，是愛情啊》的主題曲，熟悉的旋律搭配其富有感染力的磁性嗓音，竟真的讓路過的韓國旅客驚喜駐足。

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▲▼ 大Q秉洛喜收粉絲的精品包。（圖／众悅娛樂提供）



談及台中場最深刻的記憶，大Q分享了一段驚喜插曲，一位貴氣十足的媽媽歌迷在門口與他驚喜巧遇，因深受演出感動，竟現場大方清空隨身精品包，將其贈予大Q作為見面禮，這份霸氣的肯定讓大Q深感震撼，直言台中歌迷的熱情完全超乎想像。

有別於台北場觀眾的含蓄，台中粉絲反應直接且可愛，大Q特別演唱〈我會等〉完整版作為限定驚喜。演出中更有歌迷大喊「補唱〈寂寞日常〉」，他機智回應讓全場笑聲不斷，提及近期生活，他分享春節陪康復中的媽媽回花蓮度假，隨後前往韓國旅遊10天，在陌生環境中獲得了「奇怪的充電感」。大Q感性分享：「台北場氛圍較憂鬱，而台中陽光普照，希望透過音樂帶給聽眾如太陽般的溫暖。」

專場結束後大Q也臨時起意「突襲」台中市民廣場，與年輕街頭藝人合作快閃，擁有澳洲與台灣街頭藝人證照的他，快閃前還低調地穿梭在人群中觀察，甚至在暗處偷偷練習林俊傑的經典歌曲〈修煉愛情〉的轉音。他透露街頭攻略：「在街頭必須用『大歌』先聲奪人。」果然成功讓大批民眾駐足，最後甚至連附近的其他街頭藝人們也都「跟風」一起接力演唱，現場瞬間變成〈修煉愛情〉大型馬拉松。隨後他在草地旁直播時，更有粉絲迅速定位捕捉「野生大Q」，衝到現場投餵甜點。大Q興奮表示：「很久沒在街頭演唱，那種興奮感讓我找回了音樂初心，真的唱不過癮！」

談及台中場最深刻的記憶，大Q分享了一段驚喜插曲：一位貴氣十足的媽媽歌迷在門口與他驚喜巧遇，因深受演出感動，竟現場大方清空隨身精品包，將其贈予大Q作為見面禮，這份霸氣的肯定讓大Q深感震撼，直言台中歌迷的熱情完全超乎想像。而對於音樂會中因曲目安排太滿而漏掉的部分驚喜，他也特別許下約定：「下次回到台中，我一定會拿出『200倍的力氣』來補齊大家的遺憾！」

