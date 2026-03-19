練習都自己付！泰民出走垮了　THE BOYZ被爆「解約走光」剩他留下

記者吳睿慈／綜合報導

南韓經紀公司One Hundred Label由代表車佳元所經營，旗下還有INB100、BIG PLANET MADE等經紀公司，她簽來泰民、EXO CBX、THE BOYZ等夯團，卻在年初爆出財務危機，欠薪藝人許久。日前，泰民率先宣布解約，沒想到，韓媒19日爆出，THE BOYZ也撐不下去，他們提前解約，只剩下NEW一人願意留下，公司岌岌可危。

▲公司出現財務危機，THE BOYZ被爆提前解約走光光，只剩NEW一人留下。（圖／翻攝自THE BOYZ臉書）



據《The Fact》報導，THE BOYZ在2月的時候，提前向老闆車佳元要求解約，原因是信賴關係毀損無法恢復，在這1個月之內，雙方努力溝通，但最終走向決裂方向，報導內文指出，THE BOYZ其中有9人都要離開，只剩下NEW一人留下，至於願意留下的原因為何，無法知曉。

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One Hundred Label財務面臨前所未有的危機，THE BOYZ即將在4月24到26日於奧林匹克體操競技場舉辦演唱會，但他們慘到連練習室都沒有，成員必須自己出錢安排練習的地方，甚至連工作人員的費用，都是THE BOYZ自掏腰包付費。

▲泰民也提前解約離開公司。（圖／翻攝自泰民IG）



事實上，車佳元所經營的每個公司都出現拖欠酬勞的狀況，SHINee成員泰民日前就被爆出遭到BIG PLANET MADE欠薪，他選擇提前解約，還自掏腰包付薪水給團隊工作人員。所幸，他後來覓得新東家，簽給Galaxy Corporation成為G-Dragon（GD）、宋康昊的同門師弟。

