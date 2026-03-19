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影史最狂！《寒戰1994》集結10大影帝　劉俊謙、梁家輝「兩代李文彬」合體

記者蕭采薇／綜合報導

香港影史最賣座、兩集累積票房狂破億的警匪神作《寒戰》系列，前傳《寒戰1994》即將強勢殺回大銀幕！18日正式宣佈這部萬眾矚目的「寒戰宇宙」鉅製即將啟動。導演梁樂民與主演劉俊謙、謝君豪、王丹妮亮相，更祭出核彈級驚喜，影帝梁家輝霸氣登場，與當紅炸子雞劉俊謙上演「兩代李文彬」世紀大同台，瞬間成為全場鎂光燈瘋狂捕捉的焦點！

▲《寒戰》系列，前傳《寒戰1994》導演梁樂民與主演劉俊謙、謝君豪、王丹妮，梁家輝現身。（圖／安樂電影提供）

▲《寒戰》系列兩代主演，（左起）謝君豪、梁家輝、劉俊謙、王丹妮合體。（圖／安樂電影提供）

建立龐大「寒戰宇宙」！揭開1994回歸前夕權力真空謎團

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《寒戰1994》將故事時空霸氣推回香港回歸前夕，透過全新視角揭開「寒戰宇宙」的真正起源。出品人江志強在發佈會上感性表示，這部前傳並非單純回到過去，而是一次更深入的延伸，希望能帶領觀眾直擊整個寒戰故事的源頭，建構出一個完整的宇宙觀。

▲《寒戰》系列，前傳《寒戰1994》導演梁樂民與主演劉俊謙、謝君豪、王丹妮，梁家輝現身。（圖／安樂電影提供）

▲《寒戰》系列「兩代李文彬」梁家輝、劉俊謙難得合體。（圖／安樂電影提供）

導演梁樂民也透露，其實早在構思第一集時，就已經悄悄埋下了1994年的伏筆。前傳將帶領觀眾回到那個看似平靜、實則波譎雲詭的年代，直擊警隊內部、商界巨富與黑道之間，在權力交接真空期錯綜複雜的暗黑拉鋸戰，保證讓死忠影迷解開當年的重重謎團。

吳彥祖睽違6年回歸！吳慷仁化身商界巨富強勢參戰

這次《寒戰1994》一口氣公開了12位要角的人物海報，陣容豪華到令人咋舌！其中1994年的時空迎來了四大核心人物，包含男神吳彥祖睽違6年重返香港影壇，飾演冷血且極具野心的警務處行動副處長。

劉俊謙則接下重任，飾演熱血正義的署任總警司「李文彬」。此外，金馬影帝吳慷仁與謝君豪將化身掌握香港經濟命脈的潘氏家族父子；。金像級女星王丹妮與廖子妤則分別代表黑道勢力與潘家核心成員。

▲《寒戰》系列，前傳《寒戰1994》導演梁樂民與主演劉俊謙、謝君豪、王丹妮，梁家輝現身。（圖／安樂電影提供）

▲王丹妮、劉俊謙在《寒戰1994》再度合作。（圖／安樂電影提供）

更狂的是，劇組還破天荒跨海請來英美神劇《權力遊戲》的艾頓基倫（Aidan Gillen）及《唐頓莊園》的曉邦納威利（Hugh Bonneville）重磅加盟，飾演左右大局的英方重臣。

香港影壇神仙打架！周潤發、古天樂「4大巨頭」坐鎮2017時空

除了1994年的精彩權謀博弈，前作的三位靈魂人物也將強勢歸位！包含飾演資深大律師的周潤發、警務處處長郭富城、以及前警務處副處長梁家輝，他們將聯手最新登場、由古天樂飾演的「候任特首」，以四大巨頭之姿坐鎮在2017年的故事線之中，並與1994年的暗戰形成驚悚的關鍵連結。

▲《寒戰》系列，前傳《寒戰1994》導演梁樂民與主演劉俊謙、謝君豪、王丹妮，梁家輝現身。（圖／安樂電影提供）

▲《寒戰1994》（左起）王丹妮、導演梁樂民、謝君豪。（圖／安樂電影提供）

據悉，全片共集結了40位國際實力派巨星，更有高達10位影帝破天荒同台飆戲，絕對是近年華語影壇最難得一見的巔峰級演技盛宴！《寒戰1994》勢必將掀起全城新一輪風暴，將香港警匪鉅製的格局推向全新天花板。

 

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寒戰寒戰1994劉俊謙謝君豪王丹妮梁家輝

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