趙麗穎一刀剪了！罕見「及眉齊瀏海」新髮型全被拍 震撼2.3萬人

記者潘慧中／綜合報導

大陸一線女星趙麗穎自出道以來，每次變換髮型總能成為焦點，沒想到，她近日不只以一頭俏麗短髮亮相，還剪了及眉齊瀏海，讓大批粉絲眼睛為之一亮，截稿前已吸引2.3萬人按讚。

▲趙麗穎曝光新髮型。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）



照片中，可以看到趙麗穎這次大膽嘗試了及肩長度的層次短髮，髮尾還剪出微微外翹的輕盈層次感，而最引人注目的，莫過於長度落在眉毛附近的齊瀏海，巧妙修飾了她的臉型輪廓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙麗穎難得留及眉齊瀏海。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）



除了令人驚豔的新髮型，趙麗穎的穿搭與氣場也十分吸睛。只見她身穿一襲純白色的長袖緊身洋裝，腰腹附近運用了獨特的抓皺扭結設計，完美勾勒出她纖細的腰部線條。

▲趙麗穎保養得宜，看不出來已經38歲了。（圖／翻攝自微博／趙麗穎）



回顧趙麗穎過往的髮型變化，可以發現她幾乎成了各種風格的完美範本。她早期多以清純的黑直長髮或招牌丸子頭亮相，展現鄰家女孩的甜美；隨著資歷增長，她逐漸換上浪漫的法式大波浪捲髮或知性的及肩中長髮，散發出成熟女人的優雅。雖然她近年也曾剪得很俐落，但像這次帶有強烈復古感、齊瀏海搭配外翹層次的造型，確實相當罕見，再次證明了她不受框架侷限的百變魅力。