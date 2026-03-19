前田敦子大尺度脫了！未穿內衣、露半球辣照網瘋傳　官方緊急發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星前田敦子曾是AKB48人氣成員，於上月13日推出睽違14年的寫真集《Beste》，而且是「歷來最大尺度」。而她連日來在官方X帳號釋出多張辣照，甚至引發網友後製AI影片，官方19日緊急發聲，針對違反著作權法的行為做出提醒。

▲前田敦子相隔14年再推出寫真集，大尺度辣照轟動日網。（圖／翻攝自X）

前田敦子去年迎來出道20週年的重要節點，以「這是最後了」、「作為最後一本寫真集，希望毫無遺憾地全部呈現」為目標，挑戰比過去寫真集更加大膽的曝光。寫真集以「成熟的戀愛」為主題，曝光的照片中，包含她上半身只穿一件黑色蕾絲內衣大露北半球，甚至未穿內衣激凸入鏡，或是以雙手抱胸躺在床上，還有完全露出美臀線條的鏡頭，大膽畫面滿載，「前田敦子」成為X流行趨勢的熱門關鍵字。

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▲前田敦子未穿內衣激凸入鏡，還有單穿內衣，露出美臀線條的火辣畫面。（圖／翻攝自X）

然而前田敦子辣照曝光後火速瘋傳，更瘋傳疑似官方未公開的內頁照，部分照片還被網友AI後製等。前田敦子寫真集《Beste》官方帳號發出聲明：「複印、掃描、數位化等未經授權的複製行為，除著作權法規定的例外情況外，皆被禁止。將本書委託代辦業者等第三方進行掃描或數位化，即使僅供個人或家庭內使用，也屬於違反著作權法的行為。」

▲前田敦子寫真集X帳號發聲明提醒著作權。（圖／翻攝自X）