記者潘慧中／綜合報導

勇兔（林筳諭）最近上《醫學大聯盟》坦言，有次在前往劇組的路上，竟突然發現身體右側「不能動了」！然而，她當晚還有一場必須扛著滅火器衝入火場救人的重頭戲要拍，為了不耽誤拍攝進度，她緊急求醫採取了極端的作法，結果隔天卻迎來更嚴重的反撲。

▲勇兔有次去拍戲途中就驚覺右邊身體不太對勁。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



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勇兔坦承那天去拍戲途中，她就驚覺右邊身體不太對勁，幾乎無法動彈。她硬撐著拍到中午，忍不住向同劇演員承認自己真的不行了。讓她最焦慮的是，當晚的劇本有一場火災戲，她必須親自扛著滅火器，把門鎖敲掉後衝進火場拯救男主角。面對這場極度耗費體力的災難戲，無法動彈的她完全不知道該怎麼辦。

看到勇兔的狀況實在太不對勁，同劇演員立刻建議她先去看骨科，並推薦了熟知的診所。勇兔抵達診所後，焦急地懇求醫生：「希望你想辦法讓我可以動。」面對這種緊急狀況，醫生最終替她施打了神經阻斷劑與肉毒桿菌。透過阻斷神經感應並利用肉毒來幫助消腫，她的身體終於短暫恢復了活動能力，讓她得以順利回到劇組準備拍攝。

▲勇兔臨時求助骨科。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



雖然暫時壓住症狀，但拍攝過程依舊相當驚險。勇兔形容，當她賣力衝向拍攝的火災現場時，明顯感覺到脖子傳來陣陣像被「電療」般的電流感。儘管如此，她還是咬牙撐著拍完整場戲。沒想到隔天一早醒來，才是惡夢的開始，她的右半邊身體呈現「全廢」狀態，伴隨著極度的麻木、痠痛與劇痛，讓她嚇得趕緊前往醫院檢查。

▲▼勇兔隔天起床後，右半邊身體呈現「全廢」狀態。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）



經過核磁共振（MRI）檢查後，勇兔才震驚地發現，這一連串的狀況導致她的第五、六節頸椎突出。更慘的是，她右手的大拇指至今都還是麻的。她無奈表示，這段期間嘗試過復健、打類固醇等許多治療方式都沒有效，但醫生都說這狀況必須直接開刀。

▲勇兔被檢查出第五、六節頸椎突出。（圖／翻攝自YouTube／民視生活資訊）