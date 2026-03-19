天才作曲家Bekuh Boom爆YG壓榨：逼我墮胎！　BLACKPINK旁觀霸凌

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂圈龍頭YG娛樂培育出多個大勢團體，旗下也擁有不少才華洋溢的作曲家，怎料，近日一名美國創作歌手Bekuh Boom在抖音爆料，自己簽給韓國公司時，曾遭到壓榨，甚至被要求墮胎，她更主張在創作BLACKPINK〈Typa Girl〉受到嚴重霸凌，BLACKPINK成員知情卻選擇旁觀。爆料影片裡，她沒有指名道姓，但光講出〈Typa Girl〉、〈Money〉這兩首歌，就已經讓大批網友猜測出應是在講YG。

▲▼ 天才作曲家Bekuh Boom突爆料過去遭到YG壓榨。（圖／翻攝自X）



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Bekuh Boom近日在抖音錄影片爆料，在自己10幾歲時離鄉打拼，當時是以唱片簽約為條件，卻遭到言語霸凌，「在即將簽約的前一刻，我告訴公司自己懷孕了，卻被告知如果生下小孩，我的事業跟生活會直接被結束，並要求我墮胎。」她拒絕墮胎回到美國，2年之前沒有收到任何公司的聯絡。

怎料，Bekuh Boom後來才發現，自己所參與的饒舌錄製被放入已過對外發布的歌曲裡，而她是很後面才收到通知，而那首歌線已經是享譽國際的夯曲。影片裡，她更直言，在創作BLACKPINK〈Typa Girl〉時遭到辱罵，此外，在Lisa的歌曲〈Money〉推出前，也沒有人告知她歌曲即將發佈，導致她的收益分配不公平。

▲Bekuh Boom參與過多首BLACKPINK歌曲製作。（圖／翻攝自X）

▲網友留言「她們應該為妳辯護」，Bekuh Boom有按讚。（圖／翻攝自X）



影片裡，Bekuh Boom也暗示「所有人都知情，卻沒有人保護我」，這句話同時燒到BLACKPINK，由於有網友在影片下方留言「她們應該為妳辯護，我感到很抱歉親愛的」，而她本人按讚了這則留言，被外界解讀為她認為BLACKPINK旁觀霸凌。

1994年出生的Bekuh Boom於2012年離開家鄉前往韓國，並簽給YG娛樂，雙方合作時間非常長，包含太陽的歌曲〈眼鼻嘴〉、BLACKPINK〈BOOMBAYAH〉、〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉等33首歌曲，她皆有參與製作。