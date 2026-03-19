熊熊產後「養成一壞習慣」雙腿發麻慘摔！醫檢查大驚：全部歪七扭八

記者潘慧中／綜合報導

熊熊平時很喜歡活動身體，沒想到成為媽媽後，生活習慣迎來極大的轉變，不知不覺養成一個不良習慣，導致有次不只突然雙腿發麻、當場慘摔在地，頸椎與腰椎還嚴重歪斜，痛到必須尋求特殊的醫療手段才能緩解。

▲熊熊產後變得很愛久坐。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



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熊熊最近上《醫學大聯盟》坦言，自己以前的個性非常急，很不喜歡一直坐著。然而自從生下女兒之後，「我突然非常喜歡久坐。」她無奈地解釋身為媽媽，一醒來就必須忙著照顧小孩，根本沒時間可以好好坐下休息。為了應付育兒的疲勞，她的生活模式不得不在夜深人靜時做出改變，沒想到卻成了她日後身體出狀況的導火線。

由於女兒有時會晚睡，大約要到晚上十一點才會入睡。好不容易哄睡孩子後，熊熊只想和老公一起癱在沙發上發呆、耍廢和滑手機。她形容自己當下會像「一灘爛肉」一樣，坐姿總是歪七扭八，有時候看劇甚至會不知不覺連續坐五個小時。

▲▼熊熊忙了一整天後，只想癱坐在沙發上。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



長期維持這樣的不良坐姿，熊熊的身體終究發出了警訊。她透露可能最近剛好因為比較冷，加上癱坐時間實在太長，她突然覺得雙腳發麻。沒想到，當她試圖站起來的瞬間，雙腳完全使不上力，直接當場跌倒在地。隨後，腰椎與頸椎也開始痛到不行。

▲▼熊熊一度腳麻慘摔在地。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）



痛得受不了的熊熊前去整骨，醫師檢查後驚訝地告訴她，她的脊椎已經「全部都歪七扭八」，出現了脊椎側彎的狀況。更嚴重的是，她的頸椎緊繃僵硬到會一路痛到耳後，必須去施打肉毒桿菌來幫助肌肉放鬆。對此，她以自身慘痛的經驗感嘆，一旦坐姿歪了，站姿也會跟著歪斜，呼籲大家千萬別為了貪圖一時的放鬆而賠上健康。

▲熊熊去整骨。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）