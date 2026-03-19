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向華強2千億遺產給郭碧婷管！　向太揭媳婦金錢觀「她也不容易」

記者陳芊秀／綜合報導

香港影視大亨向華強日前透過影片公開發聲，家族高達500億港幣（約2000億台幣）的資產將由長媳郭碧婷協助管理，不再交由兒子向佐及向佑，引發網友熱議。同時他的妻子向太（陳嵐）也表達支持，夫婦二人對郭碧婷展現高度信任。向太更在影片中透露媳婦對金錢的態度，把郭碧婷當女兒看待。

▲▼向華強2千億遺產給郭碧婷管！　向太揭媳婦金錢觀。（圖／翻攝自小紅書、微博）

▲向華強宣布2千億財產交給郭碧婷管。（圖／翻攝自微博）

不花夫家錢！郭碧婷獨立經濟觀曝光

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向太在訪談中對媳婦讚譽有加，坦言當女人非常不容易，需要面面俱到，既要為人妻、為人母，更透露媳婦還要照顧原生家庭，特別提到：「她不需要用到我們給她的錢。她覺得我們給她的錢，是教育小孩子的錢，然後存在小孩子戶口裡。」

向太把郭碧婷當女兒看

其實向太不只一次提及：「她（郭碧婷）的個性跟我真的有點像！」她稱讚郭碧婷曾在她生日時讓孫子、孫女來到直播間給她驚喜，為此當場感動到笑說「都要昏倒了」。連過年過節，大家都會團聚在一起，沒有堅持要向佐一定要去娘家過，令她覺得現在是生個兒子，多個女兒，還說：「我把她當女兒看。」

▲▼向華強2千億遺產給郭碧婷管！　向太揭媳婦金錢觀。（圖／翻攝自小紅書、微博）

▲郭碧婷用錢自律。（圖／翻攝自微博）

外界常見的婆媳問題，向太反問：「你對她不好，就是為難兒子。兒子要站哪一邊？站媳婦那邊就沒了媽，站妳這邊就沒了老婆。」她認為，媳婦是來跟兒子過日子的，只要兩個人幸福，婆婆就該好好疼愛。

向華強遺產跳過兒子

現年78歲的向華強日前發出豪語：「我和向太的財產，以後都交給郭碧婷來管。」他與向太已經達成共識，更語出驚人地表示，遺產會跳過兩個兒子向佐、向佑，直接傳給孫輩，原因是向太認為「兒子最容易受騙」。向家將成立家族基金，由專業人士管理並由郭碧婷監督，兩個兒子每月僅能從中支領生活費，「保證他們不餓死就行了，不能允許他們躺平，萬一躺平，連每個月生活費都不給。」

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向華強郭碧婷向太遺產分配家族基金

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