大陸首例AI演員官宣出道！　完美五官遭疑「融臉4明星」網怒抵制

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視產業開始力推用AI製作戲劇，造成業界震盪，網路謠傳「男二以下角色用AI演員取代」的說法，掀起熱烈討論。緊接著有製作公司昨日（18）宣布旗下兩位AI演員出道，並且開設小紅書、抖音社群帳號。網友震驚：「世界終於癲成我無法想像的樣子。」同時AI演員臉蛋被質疑是用了多位知名演員的臉部特徵進行「融臉」，更將涉及肖像權爭議。

▲大陸製作公司宣布兩位AI演員官宣出道。（圖／翻攝自抖音）

製作公司耀客傳媒推出過不少人氣陸劇，也有經紀部門簽約藝人，昨日高調宣布旗下新增兩位AI演員「林汐顏」、「秦凌岳」。女演員五官立體，鼻樑高挺，一雙歐式大雙眼皮的眼睛清澈深邃；男演員臉部輪廓稜角分明，擁有劍眉星目與傲人的高山根鼻樑。兩人除了向大眾介紹自己，並且推薦自己演出的新劇，也已經開通小紅書、抖音帳號。

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然而兩位AI演員隨即受到抵制，遭質疑使用了多位大陸知名一線演員的臉部特徵進行「融臉」。其中女演員「林汐顏」被質疑融合趙今麥、張子楓、梁潔等女星面部特徵，網友嘲諷為「人山人海臉」。男演員「秦凌岳」與男星翟子路高度相似。部分網友更直接tag趙今麥工作室呼籲維權。

▲AI演員高顏值，但是女演員被質疑融臉知名女星趙今麥、張子楓、梁潔，男演員與男星翟子路高度相似。（圖／翻攝自抖音）

陸網對於AI演員出現抵制聲浪，眾人留言「這個世界終於癲成我無法想像的樣子了，這意味著以後競爭會越來越大，工作越來越難找，說不定養活自己都會成為一個難題」、「男的完全融了翟子路的臉啊，女演員像是融了張子楓和梁潔，成品還都是低配版，到底在搞什麽」、「那就找AI觀眾，AI做數據，AI買會員充錢，不用真人，也別想賺真人的錢」、「都AI了，顏值水平不能更高一些嗎？我尋思目前AI的演技水平依然不行吧，那麽你的亮點是只有成本低嗎？」。另外也有網友認為「這兩個人永遠不會塌房，還不會有劣跡斑點」。