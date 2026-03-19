影后變女團？陸網爆李心潔參戰《浪姐7》　本人笑回：等官方公佈

記者陳芊秀／綜合報導

金馬影后李心潔昨日（18）現身香港出席電影活動，近年活躍影壇又接拍串流劇集《回魂計》的她，近期被陸網瘋傳將參加陸綜《乘風破浪的姐姐》第7季（簡稱《浪姐7》），活動中被問及此事，語帶保留地表示：「請大家期待官方公佈。」由於並未直接否認，再掀各界期待。

▲影后李心潔傳出要參加陸綜《浪姐7》。（圖／翻攝自IG）

影后轉戰女團？李心潔：等官方公佈

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綜合港媒報導，李心潔被問到是否已確定參賽，她笑說自己確實有在關注相關消息，「但現在不方便多說，還是要等官方公佈，大家可以期待一下。」過去她以歌手身分出道，後來跨足影壇並奪下金馬影后，對舞台並不陌生。她表示唱歌對自己來說沒有難度，真正讓她感到忐忑的是「唱跳女團」的表演形式：「我從來沒試過像女團那樣跳舞，如果真的去了，對我來說會是一個很大的挑戰和突破。」

合體張曼玉？李心潔秒變粉絲

此外，陸網一度盛傳影后張曼玉會參加《浪姐7》，李心潔透露，張曼玉是她一生崇拜的偶像，「我當年就是看了她演的《阮玲玉》，那一刻才下定決心想當演員」、「我不知道她（張曼玉）還願不願意演戲，但如果有任何機會合作，我一定百分之百願意」。

《浪姐7》最終名單瘋傳

陸網近日瘋傳一個聲稱是《浪姐7》最終名單的截圖，名單除了出現馬來西亞影后李心潔，更有多位台灣女星，包括歌手「范范」范瑋琪、「台灣第一美女」蕭薔，以及金鐘女配曾沛慈、徐潔兒與江語晨等，早前盛傳的影后張曼玉未在名單內。

▲陸網瘋傳《浪姐7》最終名單，出現李心潔的名字。（圖／翻攝自微博）