方志友婚變+失靠山雙重打擊！　經紀公司傳收攤「大咖女星」接手

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▲方志友近期驚傳婚變。（圖／翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

女星方志友驚傳和楊銘威婚姻亮紅燈，屋漏偏逢連夜雨，她近期也傳出所屬經紀公司抓馬文化將收攤，外傳可望和許瑋甯的經紀公司合併，對此經紀公司方面也有了回應。

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▲方志友傳出經紀公司抓馬文化收攤。（圖／翻攝自IG）

方志友2023年以電影《本日公休》奪下第60屆金馬獎最佳女配角獎，風光簽給來自香港監製謝國豪成立的抓馬文化，成為公司經紀部門一姐，站上人生高光時刻，不過或許大環境不景氣，近日該公司無預警解散經紀部門，原本旗下的方志友、大文、大元等人頓時沒了依靠，抓馬文化去年初大張旗鼓舉辦春酒，當時旗下有約十名藝人，同時宣布將推出全新影視串流平台「Ztor.」，但目前平台未正式啟動，經紀部門也突傳結束，讓人錯愕。

▲方志友去年出席抓馬文化春酒。（圖／翻攝自IG）

不過去年初抓馬文化宣布和許瑋甯於2025年底成立新公司「時間軸製作所股份有限公司」並擔任董事，第一步便是經營經紀部分，許瑋甯一直希望自己在演戲之外，能有其他相關事業，已經簽下抓馬文化曾拍攝合作影集《塑膠花》的李沐、陽靚等人，外界猜測方志友等人會否與許瑋甯公司合併，儘管目前還是未知數，但許瑋甯不久前說近期將正式對外宣布經紀公司成員。

▲方志友一年前到香港拍戲。（圖／翻攝自IG）

對於種種傳聞，抓馬文化方面表示，目前「業務營運正常，但為了配合未來發展，旗下部份業務正籌備轉型及重組，具體計劃細節會再作正式公布。請大家繼續留意抓馬的新動向，謝謝！」並未否認收攤經紀部門。





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