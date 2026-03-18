北京影展「日本週」20年首停辦！　日方負責人證實：主辦說要放棄

記者蔡宜芳／綜合報導

日本首相高市早苗先前的涉台言論風波燒盡演藝圈，不僅多位日本藝人在大陸的活動遭取消，「2026年北京國際電影節」更確定停辦持續多年的「北京·日本電影週」，目前也無日本影片參展。

▲北京國際電影節將在4月舉行。（圖／翻攝自微博／北京國際電影節）

根據日媒《共同社》報導，北京國際電影節預定於今年4月舉行，主辦方相關人士證實今年將不舉辦「日本週」活動，且目前暫無日本影片參展。該交流活動自2006年起，幾乎每年都會配合北京與上海的電影節舉行，即便在2012年釣魚台（日稱尖閣諸島）國有化爭議，以及新冠疫情期間都未曾中斷。

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▲北京影展在過去都會舉行「日本電影週」。（圖／翻攝自微博）

長期聯合主辦該活動的NPO法人「日中電影節實行委員會」負責人遺憾表示：「主辦方發來聯絡稱今年想放棄舉辦。這個活動持續多年，我覺得很遺憾。」針對此次停辦原因，外界普遍認為與日相高市早苗在國會稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」有關，導致中日關係惡化並波及文化領域。目前除了北京電影節受影響外，預計於6月舉行的上海國際電影節是否會續辦「日本電影週」，目前也尚未確定。

事實上，近期日本流行文化在中國遭遇的「退貨」潮不只這一樁。自高市涉台答辯後，《蠟筆小新》系列最新電影在大陸上映暫緩，人氣動畫《美少女戰士》音樂劇演出被叫停，連漫畫活動都遭延期。另外，包含濱崎步、ONE OK ROCK 以及 King Gnu等日本頂尖大咖的演唱會也接連喊卡。