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織織抓包「前任裸聊朋友」　忍6年看清：把尊重當垃圾踐踏

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年和交往16年的賴賴分手，去年6月平安生下寶寶，並公開老公的長相。平時會在社群分享生活的她，最近留言爆料，前任偷和她的朋友們視訊裸聊，事後甚至還將彼此的約定當作垃圾踐踏，讓她心寒表示：「我才發現自己早就已經討厭這個人很久了，喜歡的只是他年輕時曾經給我留下的美好餘韻。」

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

織織回憶，與前任在一起16年的第10年時，自己竟意外發現對方，偷藏起來跟她的友人玩的裸體視訊。然而，織織表示，在經過思考之後，她決定原諒前任，願意再給彼此重新開始的機會。她也坦言，會選擇心軟退讓，全是因為想到彼此過去一起奮鬥過的種種日子，所以不捨輕易放棄。

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▲▼織織。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

▲織織爆料前任視訊裸聊友人。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

織織痛訴，前任在後來的6年中，不斷地把兩人的約定、以及她應得的尊重當垃圾踐踏。此外，她也透露，某天自己在隔了24小時後，終於收到男方的回覆，但等來的卻是跟她抱怨最近手頭有點緊。為此，織織直言，這句話的意思就是在打探她有沒有錢給對方花，「我才發現自己早就已經討厭這個人很久了，喜歡的只是他年輕時曾經給我留下的美好餘韻。」

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織織漫畫家分手賴賴

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