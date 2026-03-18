挨酸「沒有信只剩下樂團」！　信樂團主唱無奈吐真實心聲

▲信樂團分享成軍24年點滴。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

傳奇樂團信樂團強勢回歸樂壇，攜新歌《反派》再燃搖滾魂，團長兼鼓手Michael、主唱飛鳴、鍵盤手Tomi、吉他手力Q今（18日）為21日的「信念不滅」台北音樂會綵排，Michael也分享，這次台北音樂會曾邀請老團員蘇見信，只是恰巧對方週六也有演出安排，因此彼此互相祝福演出順利，Michael 坦言，私底下大家偶爾還是會相約吃飯，而近年彼此聊天的話題，也越來越常圍繞在健康與保養上。

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▲▼信樂團21日將開唱。（圖／記者黃克翔攝）



談起外界總愛拿他與原唱做比較，更被酸「沒有信只剩下樂團」，飛鳴坦然面對，認為自己加入信樂團，從來不是為了超越誰、或變成誰，而是希望以自己的方式，和信樂團一起走出不同的樣貌，特別的是，加入信樂團這些年來，他其實從未與原唱正式碰過面，儘管一路上難免面對網友的酸言酸語，但他始終不受影響。

回顧信樂團24年的音樂旅程，團員坦言一路走來並不輕鬆，也曾經歷過迷惘與低潮，團員回憶曾有一次到外地演出，竟然到了現場才發現舞台上根本沒有樂器；也曾有過一段最迷惘的時期，四個人窩在租屋處裡看電視度日，「甚至想著只要不出門、不走動，就不會餓，也不用花錢。」也正因如此，更讓他們珍惜每一次站上舞台的機會。

Michael也透露，自己曾有一度陷入迷惘，直到某天在街頭巧遇粉絲，對方一句：「信樂團對我們很重要。」才讓他再次感受到身為音樂人的溫暖與意義。幾年後，四川地震發生後，還有校園老師為了鼓勵學生重新振作，將信樂團的〈天高地厚〉選作班歌，帶給孩子們重新站起來的力量，對團員而言，那不只是歌曲被傳唱，更是信樂團音樂真正走進人心、陪伴大家走過生命時刻的最好證明。

對於即將到來的音樂會，信樂團也提前透露除了演唱新歌與特邀嘉賓外，還特別設計準備限定周邊商品，希望能為歌迷留下紀念，團員分享：「有些驚喜就留到現場拆封。」對於未來計畫，信樂團也預告將持續推出更多新作品，同時已開始為25週年做準備，團員表示：「很多事情正在進行中現在還不能說太多，但一定會讓大家期待。」

