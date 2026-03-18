3組韓音樂人輪番登台演出！　驚見BTS製作人也來了

記者蔡琛儀／台北報導

音樂表演場地 Billboard Live TAIPEI宣布3月22日由南韓團體SM Jazz Trio登場開唱，將經典 K-POP 歌曲以爵士風格重新詮釋，他們也透露最想與蔡依林、周杰倫合作。4月11日 SORAN 以全新一人形式登台，延續原有音樂風格。5月2日則由 SHAUN 帶著全球爆紅神曲〈Way Back Home〉演出，該曲全球串流及影片累計播放量已突破50億次。

▲SM Jazz Trio。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

SM Jazz Trio由鍵盤手金耀漢、貝斯手黃虎圭、鼓手金鐘國組成，曾改編 aespa〈Supernova〉、EXO〈으르렁(Growl)〉等經典作品。三人強調，改編最重要的是保留原曲印象，再透過三重奏即興對話，創造全新音樂語言。金耀漢透露，未來想將Hearts2Hearts作品重新詮釋；黃虎圭則希望改編周杰倫、蔡依林作品，並期待原創合作。

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SORAN此次改為一人形式演出，也是首次海外專場，他表示：「非常期待能與台北觀眾一起度過那些時刻。演出時如果大家能大聲呼喊、跟著唱，會更加開心。」幾年前來台旅行時，SORAN對牛肉麵與點心留下深刻印象，他透露，如果以台灣感性寫歌，可能會是一段淡淡悲傷的初戀故事，也特別喜歡田馥甄〈小幸運〉與 Karencici〈愛你但說不出口〉。

▲SORAN、SHAUN輪番登台。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

SHAUN曾為 EXO、BTS 製作歌曲，其代表作〈Way Back Home〉全球播放量破50億。他配合4月發行的全新EP《LAST PAGE》展開亞洲巡演，5月2日將以全樂團編制在台北演出。SHAUN表示，《LAST PAGE》收錄2025年個人感受與情緒，期望忠實呈現此刻自己，也希望與台灣粉絲交流，留下美好回憶，並抽空品嚐在地美食。