史丹利日本驚見7點播體育！　感嘆日運動強大主因：這在台灣不可能

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人史丹利因熱愛日本文化，經常到當地旅遊。近日再飛到日本的他，18日分享了對當地電視台在黃金時段播出體育節目一事感到驚艷，也感嘆日本對體育的高度重視，是其體育強大的主因。

▲史丹利經常到日本旅遊。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

史丹利提到，他在晚上7點的黃金時段，看到日本WBC冠軍賽的分析節目，座上賓除了有退役球星岩隈久志、今江敏晃，還有諧星及人氣女星橋本環奈。節目將冠軍賽精彩片段搭配專業解說，再透過藝人帶動氣氛，讓非運動迷也可以觀看，「我很驚訝這樣的節目可以在7點這種黃金時段播出，這樣收視率會好嗎？但這就表示電視台認定大家是會看的，所以把這樣的體育節目放進黃金時段。這在目前台灣根本是不可能的。」

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除了黃金時段的專題，史丹利觀察到日本電視台每晚11點左右，都有大量的體育新聞，「從熱門的棒球籃球足球，到較冷門的攀岩冰壺等，有時候我想要轉看非體育的節目還找不到啊...」他認為這正是日本體育強大的原因，因為電視台重視並投入時間製作專題，是因為觀眾會看、會關注，兩者相輔相成，才吸引更多新的運動迷來關注，培養出運動風氣。

▲史丹利分享對於日本電視台相當支持體育的看法。（圖／翻攝自Facebook／熱血史丹利大叔應援團）

史丹利指出，運動實力的提升源於完整的產業鏈，當電視節目願意製作，觀眾也會關注，收視率與網路聲量隨之而來，企業自然願意投入贊助。在這種環境下，投入運動的人數會增加，「不再是不會唸書才會去打球，這樣相對的運動實力也會提升的。」

對於台灣的體育環境，史丹利表示：「衷心希望有一天我們也會是這樣。」期盼台灣能有更多人關注運動賽事，吸引企業投入資源，讓從事運動的選手們，可以無後顧之憂的訓練，「讓運動迷們有更多的同好，這真的會是讓像我這樣的運動迷最開心的事了。」

【史丹利社群全文】

剛剛在看日本的電視節目，覺得運動迷們會好羨慕。

在晚上7點的黃金時段，直播今天WBC冠軍賽的分析節目。

現場來賓有兩個退役職棒球星岩隈久志與今江敏晃外，還有搞笑藝人，最後還有可愛的橋本環奈。

整集一個小時的節目，就是把今天冠軍賽每半局的精彩片段播出，然後就每三局就進現場，讓退役球員解說，再讓橋本環奈曬曬可愛。

我想搞笑藝人與橋本環奈的功用就是緩和讓氣氛不要太專業，讓非運動迷也可以觀看節目吧？

我很驚訝這樣的節目可以在7點這種黃金時段播出，這樣收視率會好嗎？但這就表示電視台認定大家是會看的，所以把這樣的體育節目放進黃金時段。

這在目前台灣根本是不可能的。

但也或許是本來該電視台以為冠軍賽會有日本打就是了...

但不管是不是這樣，每次來日本看電視，每一台大概晚間11點左右，就會有大量的體育新聞專題與報導，從熱門的棒球籃球足球，到較冷門的攀岩冰壺等，有時候我想要轉看非體育的節目還找不到啊...

所以我大概可以理解為什麼日本體育會那麼強了。

因為電視台會重視，會花時間做專題節目或報導，而他們會這樣做，也是因為觀眾會看會關注，他們才可以這樣一直播下去，這些是相輔相成的。

因為關注的人多，所以電視台會花錢花時間做這些運動相關節目與報導，也因為這些節目，才會吸引更多新的運動迷來關注，運動風氣就是這樣培養出來的啊！

所以如果電視節目會製作，觀眾也會關注，收視率與網路聲量有了，那企業也會贊助了，這樣會投入運動的人也會增加，不再是不會唸書才會去打球，這樣相對的運動實力也會提升的。

衷心希望有一天我們也會是這樣，讓更多的人關注運動賽事，讓更多的企業投入，讓從事運動的選手們可以無後顧之憂的訓練，或許這樣我們的實力也可以更加提升啊！

讓運動迷們有更多的同好，這真的會是讓像我這樣的運動迷最開心的事了。