愛雅當媽一個月認「像重新投胎」　列4點反差：每天都問號

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年嫁給圈外15年好友，2024年舉辦婚禮，並於去年8月公開懷孕喜訊，2月生下寶貝兒子「跳跳」。平時會透過社群記錄生活的她，今（18）日在社群發文吐露成為新手媽一個月的真實心聲，「媽媽每天都呈現黑人問號。」

▲愛雅。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅形容，這段日子的震撼教育讓她直呼很像重新投胎，因為面對脆弱的小生命，以往的生活經驗完全派不上用場，導致她很多事情都要重學一次。愛雅列舉四項完全顛覆自己認知的「母子差異」：例如她自認是個天生怕冷的人，這才讓她驚覺，新生兒很怕熱；又或者幾乎不長痘痘的她，意外發現新生兒會有小痘痘。

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▲愛雅曝新手媽一個月心聲。（圖／翻攝自Threads／aiyachang1988）

不僅如此，愛雅自嘲很愛哭、眼淚特別多，不過她觀察到寶寶哭沒有眼淚；就連平時很愛喝很多水的習慣，套用在寶寶身上也完全行不通，因為新生兒不用喝水，「每天都在被刷新冷知識。」經過這一個月的洗禮，愛雅深刻體會「養小孩這件事，真的沒有『我以為』這種東西。」