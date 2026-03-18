琳妲鄰居糾紛升級！　心疼媽媽亂遭檢舉狠酸「乾脆連狗也告」

記者蔡宜芳／綜合報導

啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）成員琳妲在去年搬進新家，日前卻遭鄰居多次控訴半夜敲打、走路大聲，對方還向球團投訴。對此，琳妲數度做出澄清，並表示自己還受到對方威脅，而她18日更傻眼透露「連我媽媽都要告」，心情十分無奈。

▲琳妲近來陷入鄰里糾紛。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

琳妲透露，自家鄰居在先前的爭議後，現在竟然連她媽媽都要告，讓她忍無可忍狠酸：「要不要乾脆連我家狗一起告啊？反正您的時間夠多。」琳妲表示，事件起因是母親目前擔任獅子會會長，想將親友送的花籃海綿洗淨、重複利用，不料在陽台曬乾時，疑似被風吹落，掉到正下方的鄰居家，竟被鄰居向管理員檢舉是「刻意丟垃圾」。琳妲為此傻眼直說：「我家接近20樓耶，刻意丟？會不會連生命也刻意丟？原來要遇到好鄰居原來這麼難。」

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▲琳妲透露母親也遭到波及。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

提到媽媽的為人，琳妲強調，母親私下非常節儉且熱衷公益，也分享了過去公寓鄰居的對話截圖。對話中，鄰居說自己在陽台抽菸時，看到琳妲媽媽即便穿著高跟鞋，仍辛苦地鑽過機車縫隙彎腰撿東西。鄰居原本以為是掉了東西，沒想到竟是撿起別人亂丟的飲料垃圾，鄰居為此感動直呼：「我想我再也不會亂丟垃圾了吧！」琳妲也直言：「沒有要自誇我媽媽，但我媽媽就是這麼真誠。」

▲琳妲分享和前鄰居的對話。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）