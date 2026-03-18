捲性侵遭判4年10月…蕭淑慎尪將上訴！　梁軒安發聲「5案不起訴」

記者黃庠棻／台北報導

女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚8年，怎料男方日前被控於參加大型活動期間，將簽約女藝人帶進房內掐頸、甩巴掌後強行性交。梁男庭上辯稱雙方為交往關係、性行為合意，甚至指隔天仍正常互動，但未獲法院採信。士林地院判刑4年10月，並直言即使上訴後認罪，也不宜作為減刑理由。

▲梁軒安捲入性侵案。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

對此，梁軒安也回應《ETtoday星光雲》，透露了自己此刻的心情，直言「我心情非常好」，但詳細的資訊必須等待跟律師開過會之後才能回覆，同時強調「我和律師尚未收到判決書，應該這兩天，我們要看實際內容法官是依據什麼然後我會和律師討論然後做說明。」

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▲梁軒安捲入性侵案。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

稍早，梁軒安也在社群網站上發出聲明，表示「過去這段期間，包含兩名女性曾小姐、蔡小姐，以及一名男性郭先生曾對我提出諸多告訴，共涉及六項指控，歷經長時間調查與審理，其中五項案件，已經檢察機關依法認定不起訴處分確定，內容包含妨害性自主、毀謗名譽、詐欺及背信等指控。此一結果已顯示，多數指控並非事實。」

▲梁軒安捲入性侵案。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

不僅如此，梁軒安強調「然而針對本案，第一審判決結果與我方所提出主張事實及提出之證據，與事實明顯出入，我方已依法提出完整且具體之證據資料，包含對話紀錄、影像資料及相關佐證，但部分關鍵事證未獲充分採納致法官依自由心證形成，做出本案判決，與我方無法接受將尋上訴程序積極證明。」

▲梁軒安捲入性侵案。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

因此，梁軒安表示「基於對自身清白之堅持，及目前基於對司法制度之尊重與信任，我方將依法提起上訴，將透過二審程序進一步釐清事實、還原真相，以證明我的清白。」且「我方將不排除依法追究相關民刑事責任，以維護自身名譽及合法權益」，坦言如被散播不實言論，自己將會提出告訴。

▲梁軒安捲入性侵案。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

【梁軒安正式聲明】

近期關於本人梁軒安之相關案件，引發社會關注，特此提出正式說明如下：

本案係由告訴人提出指控，然而，實際上過去這段期間，包含兩名女性曾小姐、蔡小姐，以及一名男性郭先生曾對我提出諸多告訴，共涉及六項指控，歷經長時間調查與審理，其中五項案件，已經檢察機關依法認定不起訴處分確定，內容包含妨害性自主、毀謗名譽、詐欺及背信等指控。此一結果已顯示，多數指控並非事實。

然而針對本案，第一審判決結果與我方所提出主張事實及提出之證據，與事實明顯出入，我方已依法提出完整且具體之證據資料，包含對話紀錄、影像資料及相關佐證，但部分關鍵事證未獲充分採納致法官依自由心證形成，做出本案判決，與我方無法接受將尋上訴程序積極證明。

基於對自身清白之堅持，及目前基於對司法制度之尊重與信任，我方將依法提起上訴，將透過二審程序進一步釐清事實、還原真相，以證明我的清白。

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另針對相關指控內容，我方已提出多項客觀資料，足以佐證實際互動情形與部分指述之間存在明顯落差，包括：

• 指控內容與實際互動紀錄不符

• 相關事件前後之行為表現與指述情節不一致

• 多項對話紀錄與影像資料可供比對還原事實

• 部分證人與當事人之間存在有特定的關係與背景。

上述資料目前均已提出於司法程序，未來將由高等法院再行審酌判斷。

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此外，針對先前已獲不起訴處分確定之案件。截至目前為止，我方均基於善意考量未對相關告訴人提起誣告、誹謗或民事違約求償等法律行動。但在此正式表明，若後續經查明確有惡意捏造事實、虛構情節或持續對外發表不實言論之情形，我方將不排除依法追究相關民刑事責任，以維護自身名譽及合法權益。

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同時，在此向社會大眾及合作夥伴說明：

本人及團隊目前所經營之各項事業，包括房地產投資與顧問服務、數位廣告與行銷事業，以及合作夥伴的高爾夫會館等相關產業，均維持正常營運，未受本案影響。各項業務皆由專業團隊與海內外同仁依既有制度穩定執行。

其中，高爾夫會館之營運係依據完整管理制度進行，涵蓋會員制度（個人會員與企業會員）、場地管理、服務規範、安全管理、年度費用與消費抵用機制，以及教學與多元生活服務等內容，所有營運均依合法規範與契約制度執行，以確保會員權益與服務品質。

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本案目前尚未確定判決，相關事實仍待司法最終釐清。我呼籲社會大眾理性看待案件進展，避免未經查證之資訊擴散，以確保司法程序之公正與當事人之基本權利。

對於外界關心與疑問，亦歡迎透過正式管道向本人查證與了解，我將秉持負責任態度予以說明。亦請各界避免輕信或傳播片面資訊，以免造成不必要之誤解與傷害。