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黃鐙輝超狂員工福利曝光！一年給岳母萁媽「14個月薪水」揭真實心聲

記者黃庠棻／台北報導

男星黃鐙輝跟老婆萁萁結婚16年，2年前換到南港4700萬的72坪大房子，今（18）日出席《櫻子媽媽與她的三個男人》彩排記者會，自曝一家六口加9隻貓，他的地位最低，岳母萁媽幫他當保母，因此他要支付1年薪水加1個過年紅包、1個月年終，他說「OK啦，反正我都當孝親費。」

▲黃鐙輝、方宥心、王為、凱爾、王希文出席《櫻子媽媽與她的三個男人》彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》舉辦彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

黃鐙輝南港豪宅有雙主臥，1間夫妻的、1間萁媽的，他提到自己在家幾乎沒有什麼自己的空間「第一次買房子給自己留電腦桌，女兒說想學鋼琴，我一個愛打電動的人，把電腦桌收掉，給女兒學鋼琴，學半年就不彈了，鋼琴收掉電腦桌也沒擺回去，就變成萁媽的衣櫃。」

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▲黃鐙輝出席《櫻子媽媽與她的三個男人》彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃鐙輝出席《櫻子媽媽與她的三個男人》彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

雖然現在換到大房子，但黃鐙輝苦笑表示自己就沒有自己的空間，表示「我只有我的床，雖然我的床已經KING SIZE加大，但是我的貓也變9隻，我的地位比貓還低，每次我要去我的床還要小心翼翼，擔心碰到貓。」他手上的0050，挺過川普關稅，現在慢慢漲上來，黃鐙輝理財穩定「主要還是欠4000萬房貸，我還是負的。」

▲黃鐙輝出席《櫻子媽媽與她的三個男人》彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃鐙輝出席《櫻子媽媽與她的三個男人》彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

聊到16年的婚姻維繫之道，黃鐙輝說「你要去站在對方立場想，如果我沒站在萁媽立場思考，我早就打她了。她就是把孩子顧得很好啊，所以她可以提出無理的要求，那變成是看你願不願意去接受這個事實，你接受的時候，你的小孩就被照顧得很好嘛，然後你的家裡就會有人顧嘛，然後你不用擔心家裡，你就可以很專心地做你想要做的事」。

▲▼黃鐙輝、萁媽。（圖／中天綜合台提供）

▲萁媽。（圖／中天綜合台提供）

對此，黃鐙輝強調「前提是要付錢。這個東西本來就是一個願打、一個願挨啊，那你如果不要的話，那就是就叫她走嘛，那小孩就沒人顧嘛，那我就要顧小孩、要工作，然後我就暴斃嘛。」

▲萁媽揮別老態增加了自信。（圖／萁媽瘋語錄）

▲萁媽。（圖／萁媽瘋語錄）

萁媽把自己當作黃鐙輝的員工，黃鐙輝抱怨「每個月給她保母費了，過年我給她紅包，她說『我是你的員工，你除了給我紅包，還要年終獎金，請問有幾個月？』想到就很X爛。」雖然嘴上碎碎念，黃鐙輝還是再多付萁媽1個月薪水，當作年終獎金，笑說「反正我都當孝親費。」

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櫻子媽媽與她的三個男人方宥心王為謝孟庭黃鐙輝凱爾

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