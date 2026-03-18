艾莉絲不捨「小S當街痛哭」　悲揭喪親痛：我能完全理解

記者王靖淳／綜合報導

女星小S（徐熙娣）因痛失大S（徐熙媛）暫別節目《小姐不熙娣》一年，二月中正式宣布復工，不過今（18）日被週刊直擊收工後當場情緒潰堤。為此，女星艾莉絲在看到新聞後，也在Threads感性發文，吐露心聲。

▲艾莉絲。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

艾莉絲坦言，自己看到這則新聞時，內心產生了共鳴。她感性地表示，自己能完全理解小S當下那種在心底的思念，突然湧上時的情緒潰堤。談起這份思念之情，艾莉絲回憶自己奶奶離世時，那段煎熬的低潮期，她透露在奶奶剛走的前三年，自己整個人悲痛到完全走不出來。

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▲艾莉絲心疼小S在街頭哭泣。（圖／翻攝自Threads／iris_1221_lily）

艾莉絲形容，那段日子裡，有時只是腦中閃過「一個思緒、一個場景、或是一句話」，那股失落感就會瞬間襲來，「輕易把我帶回到失去她的那一天、那一場離別。」不過，艾莉絲也表示，有天她才明白，這些眼淚和思念，是奶奶留給她最寶貴的人生禮物，「她除了讓我擁有過人生裡無條件被愛的至上幸福，也讓我體會到人生裡極度思念和失去一個人的哀傷。而這些喜與悲，是她真真實實來過這世上、存在我的生命裡，最美麗的證據。」