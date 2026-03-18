日知名諧星性侵案開庭「受害人淚求判入獄」　他轉身宣佈1事網傻眼

記者蔡宜芳／綜合報導

日本諧星團體「叢林口袋」前成員齊藤慎二涉嫌在出外景時，於車內性侵一名20多歲女性。案件於17日再度開庭，受害者與其母親出庭證言，心碎披露案發當下極度恐懼且想輕生的念頭。雖然齊藤先前主張「以為對方同意」，但被害人堅決拒絕和解，當庭要求法官判處齊藤入獄服刑。

▲齊藤慎二是日本相當知名的諧星。（圖／翻攝自X／chsaito）

綜合日媒報導，被害者的母親率先出庭，描述女兒案發當天本來因參加電視節目拍攝，感到緊張又興奮，沒想到卻在出門後，收到女兒傳來讓人心碎的訊息，內容直指：「叢林口袋的齊藤超級噁心的，他竟然想親我。」母親泣訴，女兒回家後告知遭到性侵、痛苦到喊著想死。坐在被告席的齊藤在聽取證言時，則全程低著頭，氣氛相當沈重。

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隨後，被害人透過遠端連線方式作證，表示第一次見到齊藤，是在錄影外景車內。起初覺得對方是個很受歡迎、性格很好的人，然而，後續的對話卻逐漸有些奇怪，「他問我：『妳真的很可愛耶，很受歡迎吧？』『有跟藝人一起喝過酒嗎？』」接著便伸出魔爪，「真的感到很屈辱、噁心且害怕。明明有妻小卻在工作中的外景車內強吻，我變得很害怕，覺得這個人是不是不正常。」

▲齊藤慎二兩次出庭皆否認罪行。（圖／翻攝自X／chsaito）

被問到為何沒有強烈反抗，受害者表示，因為擔心若當場鬧大，或惹怒對方，不知道會被如何對待，也覺得會影響未來的演藝活動。被害人也明確表示不願與齊藤和解，「希望他承認自己的罪行並再也不要再犯。我想要求判處實刑（入獄服刑）。」齊藤則全面否認罪行。

除此之外，齊藤在開庭後隔天，竟宣布將在20日至22日出席活動。根據其經營的年輪蛋糕店公告，齊藤將親自參與在山梨縣甲府市販售年輪蛋糕的活動，「也會進行拍照攝影等活動」，消息令網友感到傻眼。

▲齊藤慎二在開庭隔天就宣布出席活動，引網友批他「根本沒反省」。（圖／翻攝自X／chsaito）