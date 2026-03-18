林依晨親揭「動腦部手術」後首露面！認了定期回診…身體現況曝光

記者黃庠棻／台北報導

43歲的林依晨從偶像劇出道，憑《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》等膾炙人口的作品成為大家心目中的零負評女神，與老公林于超結婚超過10年，育有女兒「小小林」，並在2025年6月迎來兒子誕生。怎料，近日她卻在節目中自爆曾罹患過「腦下垂體蝶鞍部囊腫」，引起熱議。

▲林依晨。（圖／記者李毓康攝）

林依晨今（18）日出席《深度安靜》首映記者會，與張孝全、金士傑、丁寧、蔡亘晏、監製瞿友寧、導演沈可尚一同出席訪問，被問到先前提及罹患「腦下垂體蝶鞍部囊腫」並緊急動手術一事，低調表示「現在就是定期回診」，但狀況一切良好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林依晨。（圖／記者李毓康攝）

談及當時手術的心情，林依晨表示自己在動刀之前其實一點也不害怕，反而是在恢復室時才感到恐懼，因為手術的方式從鼻腔動刀，所以她一醒來滿嘴都是血腥味，只是被問到是否因為手術而留下疤痕時，她則露出笑容說道「今天主要宣傳電影」，避而不答。

▲林依晨主演《深度安靜》。（圖／風起娛樂提供）

最後，林依晨也強調自己現在的身體狀況「一切都ok」，笑說自己已經被兩個小孩磨練成女戰士，直呼「已經變成金剛狼了」。《深度安靜》卡司陣容堅強，張孝全、林依晨、金士傑領銜主演，馬志翔、丁寧、陳季霞、蔡亘晏（爆花）聯合演出，電影將在3月20日全台上映。