小彤老師胰臟癌「惠普手術」滿兩年　五器官部分切除為自己喝采

記者葉文正／台北報導

小彤老師兩年前發現「癌王」胰臟癌，今天她表示，「切除了胰臟頭部、十二指腸、膽管、膽囊與部份腸胃，從此，膽大包天的小彤正式成了『無膽之徒』，身上留下長達30幾公分的戰士勳章。隨後緊接著，12次近700小時地獄級的化療，生不如死。」

▲小彤老師持續樂觀抗癌。（圖／馬可孛羅公關）

小彤老師提到，兩年700多個日子匆匆過，手術後分分秒秒的劇痛，化療時噁心嘔吐脫髮、手腳發麻、口腔潰爛；化療結束後，不時腸胃劇烈抽筋，偶而不明原因寒顫發燒.....一切種種，歷歷在目，卻又恍若隔世。

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▲小彤老師看破人生。（圖／馬可孛羅公關）

既然活了下來，我就不能白白活著，於是，她提到：「我一次捐款五年費用給普仁基金會助學的幾個孩子，也捐款逾兩百萬元予一些與癌友有關的社福團體，希冀讓與我一樣受苦的人得到一些慰藉或幫助。」

對於她來說，抗癌就是日常課題，罹癌後，「我嚴格遵從醫囑，也努力堅持「病人本份」，全力做好病人該做的事。積極調整飲食，從不愛吃肉改為積極攝取優質蛋白，除了補充肉類外，每天一定食用無糖優格；以前「無甜食毋寧死」，現在竭力控制甜食與澱粉；喜歡在陽光的午后快走數千步，曬出暖暖好心情。」

她對於自己病情也都是正面看待，「兩年來，我從原先瘦成紙片人，至今胖回了近7公斤，變得圓潤豐腴。向死而生，珍惜當下，逐漸學著溫柔地對待自己，放下焦慮，每個早晨醒來，我會對自己喊話：「又賺到一天了～真好！今天也要開心喔！」

她透露，距離五年存活率，還剩三年一千多個日子的挑戰。「雖然周圍認識的胰臟癌友在手術後幾年間幾乎無一倖免地轉移或復發，但是，我總會蒐集那些少數胰臟癌末卻仍存活至今的成功案例，激勵其他癌友，也鼓舞著自己。即使面對如是艱難的人生劇本，我始終鬥志高昂、依然勇敢樂觀，我，一定會是那10%的倖存者！」願大家一起為她喝采。