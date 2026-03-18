串流收視週榜／《逐玉》創陸劇紀錄！首登Netflix全球榜…國際人氣作4選

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《逐玉》 寫下陸劇新紀錄！該劇開播兩週衝上Netflix全球非英語節目週榜第6名，是史上第一部陸劇進全球榜的劇集。Disney+的動畫神作《動物方城市2》正式上線串流，立即登頂冠軍，《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行，以下4部人氣作品掀起跨國追看熱潮。

首部進Netflix全球榜的陸劇《逐玉》

▲《逐玉》是首部登上Netflix全球非英語節目週榜的陸劇。（圖／翻攝自網路）

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《逐玉》由曾慶傑執導，張凌赫、田曦薇領銜主演，描述殺豬女意外拯救落難侯爺的愛情故事。該劇Netflix全球非英語影集週榜第6名，觀看次數為190萬，在台灣、香港拿下週榜冠軍，並且在全球9個國家地區進入熱門週榜前10名，全數集中在亞洲，包括南韓、菲律賓、越南、泰國等地。該劇繼2023年台劇《模仿犯》後又有華語劇進全球榜，更是大陸戲劇節目上線國際串流多年，第一部進入全球週榜的作品。

該劇目前也是台灣iQIYI、WeTV的週榜冠軍。據愛奇藝國際站表示，《逐玉》開播24小時內，即登頂愛奇藝國際版台灣、泰國、美國、加拿大、馬來西亞、香港、韓國、新加坡、日本等15個重點市場榜首並持續霸榜。

《航海王2》不只熱血還賺人熱淚

▲《航海王》第2季Netflix全球英語節目週榜冠軍。（圖／翻攝自網路）

改編自日本超人氣同名漫畫的英語影集《航海王2》，上線首週毫無懸念勇奪Netflix全球英語節目週榜冠軍，觀看次數高達1680萬次，闖進全球共92個國家地區的Top 10，並且在63的國家地區登上收視第一。不僅收視威力依舊驚人，截至18日為止，第二季在美國知名評分網站爛番茄指數獲得100%肯定，可說是收視與口碑雙贏。

《航海王2》依舊有原作者尾田榮一郎參與監製，打破真人翻拍動漫必崩魔咒，第二季依舊高度還原原著，且備受期待的「喬巴」正式登場，故事陸續登場動漫迷熟悉角色，其中「鯨魚拉布」、「喬巴」都有催淚的故事，也打動第一次看《航海王》的觀眾。

泰國之光《轉學來的女生：重啟》

▲《轉學來的女生：重啟》每週只更一集全球都在追。（圖／翻攝自網路）

泰國驚悚校園影集《轉學來的女生：重啟》，儘管全新季大換角，故事風格也與前兩季不同，開播兩週仍在全球展現強勁的國際擴散力。該劇共6集，每週同步更新一集之下，第一集播放次數210萬次，全球非英語節目週榜第5名，第二集觀看次數同樣為210萬次，穩居全球第5，在泰國穩居週榜第一，堪稱是泰國之光。

《動物方城市2》3電影串流熱度高

▲《動物方城市2》《8號出口》《誰想當老大》台灣上線排名高位。（圖／翻攝自網路）

動畫神作《動物方城市 2》自3月11日登陸 Disney+ 後，隨即奪下台灣及全球收視冠軍；日本電影《8號出口》是根據人氣生存遊戲改編的作品，上線第二週成為Hami Video 平台電影類第一，成功將遊戲圈的熱度轉化為影視流量。《誰想當老大》在MyVideo與friDay影音皆空降第

3名，展現強勁的韓國黑幫喜劇號召力。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／《動物方城市2》空降冠軍

▲Disney+熱播前3強作品（3/9-3/15，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／電影《誰想當老大》第3

▲friDay影音收視週榜（3/9-3/15）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／韓劇《神與律師事務所》收視登頂

▲Hami Video收視週榜（3/9-3/15）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《逐玉》第一短劇《深夜沉淪》第一

▲iQIYI收視週榜（3/9-3/15）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／台綜《百分之一相對論》第一

▲LINE TV收視週榜（3/9-3/15）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／韓劇《榮耀：她們的法庭》霸榜3週

▲MyVideo收視週榜（3/9-3/15）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《逐玉》台灣週榜第一

▲Netflix收視週榜（3/9-3/15）。（圖／Netflix）

公視+／飲食漫談《也好吃》奪冠

▲公視+收視週榜（3/9-3/15）。（圖／公視+提供）