男星撞臉許志安！鄭秀文對戲「認證像老公」　放閃：難怪越看越帥

記者黃庠棻／台北報導

香港開年重量級電影《夜王》由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，更率領原班人馬全力打造新作。由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，引爆話題，再加上實力派的王丹妮、廖子妤、謝君豪等華麗卡司。

▲《夜王》已於3月13日上映。（圖／華映提供）

在台灣上映也引爆口碑，笑點、情懷都滿滿，其中以出酒店經理的楊偉倫成為全片和黃子華抗衡的搞笑擔當，只要出現便會引發全場大爆笑。還被影迷指稱長像與歌手許志安相似，讓太太鄭秀文都驚訝地說「真的有點相似，難怪覺得他越看越帥！」

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▲《夜王》已於3月13日上映。（圖／華映提供）



電影在香港票房邁向9500萬（約3.86億台幣）大關，在台灣上映也是口碑滿滿，目前全台票房約230萬。快節奏的港式喜戲風格讓觀眾看得拍案叫絕，更讚美黃子華與鄭秀文的表現出色，與廖子妤的三角感情也很深刻，最後更轉為諜對諜的商戰也是出乎意料之外。

▲《夜王》已於3月13日上映。（圖／華映提供）

而電影中扮演夜場經理的楊偉倫更是非常吸睛，雖然台灣觀眾對他不是很熟悉，但只要他出現，全場就有笑聲，有觀眾表示他只是出來鞠躬哈腰，就讓人忍不住想笑。更有一場與黃子華向一眾小姐示範如何討好客人的招術，光重複一句「吃雞」，便讓許多觀眾笑到東倒西歪，喜劇功力驚人。

▲《夜王》已於3月13日上映。（圖／華映提供）



香港演員楊偉倫是學院派出身，在劇場界頗負盛名，2023年憑電影《正義迴廊》中扮演恐怖弒親的冷血罪犯 ，入圍香港電影金像獎最佳男主角，知名度大開。這回在《夜王》中更展現喜劇功力，連黃子華也大讚說「每一場戲，只要有他，就會非常好笑。」

▲《夜王》已於3月13日上映。（圖／華映提供）

還有影迷發現楊偉倫的外貌與氣質，都與鄭秀文的老公許志安有些相似，意獲得鄭秀文認同，她幽默回應：「我本來沒有覺得像，但越來越多人說，我也覺得他們兩蠻像的，難怪我覺得他是越看越帥喔！」

▲《夜王》已於3月13日上映。（圖／華映提供）



《夜王》描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐強強聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，稱霸尖東！《夜王》已於2026年3月13日上映。