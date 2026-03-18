天心韓國媳婦帶路！　人多選擇困難症都消失

記者葉文正／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播實境綜藝《花甲少年趣旅行》，這回由《最佳利益》CP温昇豪、天心再度合體，率領「少年組」金雲、邱偲琹前進韓國展開旅程。

▲全員穿韓服，天心（右）等韓國出外景。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

温昇豪、天心接受台灣大哥大MyVideo獨家專訪，首次參加節目的温昇豪笑說其實自己還沒到花甲年紀，「我比較擔心能不能勝任『花甲』這兩個字。」也坦言出發前多少會想像旅伴是否會有代溝或習慣差異，沒想到三位旅伴都是熟面孔，只是都是第一次一同出遊，「有韓國媳婦天心在，特別有安全感，這趟旅行讓我們感情更深厚了。」

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▲全員穿韓服，天心（右2）再度體驗傳統文化直讚：韓式浪漫氛圍都出來了。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

雖然來到天心的地盤首爾，她行前仍擔心拍攝時剛好遇上韓國冬季低溫，「真的很冷，甚至會下雪。」拍攝期間果然遇到冰雹與降雪，讓旅程又浪漫又辛苦，好在大家手套、帽子、靴子與羽絨衣全副武裝。突如其來的大雪也成温昇豪最深刻回憶，「我去首爾很多次，但第一次坐露天觀光車剛好遇到下大雪，又冷又浪漫，真的很難忘。」

來到韓國不能不吃最道地的當地美食，天心笑說自己最期待的行程其實很簡單，就是四個人一起吃吃喝喝，「人多好點菜，什麼都可以來一點，選擇困難症直接消失。」而這趟拍攝也讓經常往返首爾的她意外發現不少新餐廳，收穫滿滿。另外，天心更久違再度體驗傳統文化，「能夠再次穿上韓服到韓屋村與景福宮拍攝，整個韓式浪漫氛圍都出來了。」

聊到旅行中的角色分工，温昇豪笑說自己是「氣氛擔當」，喜歡隨性走走、不愛把行程排太滿，「我希望整個旅程的氛圍是輕鬆愉快的。」天心則以跟老公多年旅遊經驗回憶，形容自己負責的是「情緒流動」，「再美的風景與美食，如果身邊的人無法一起分享，體驗感就會打折。」她也透露，這趟旅行讓彼此更加熟悉，而金雲更被她形容為「溫暖的大男孩」，時常照顧哥哥姐姐們的需求，「我們四個人的頻率很合，話題也對得上，相信下回再一起工作時，一定會更有默契，因為我們都看過彼此在壓力與混亂中的真實模樣啦！」