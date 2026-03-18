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姚晨證實離婚隔天爆秘戀！交往小11歲男星逼分手　工作室發聲

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸46歲女星姚晨在16日證實與丈夫曹郁離婚，兩人多年前就已協議結束婚姻。沒想到，姚晨才剛宣布恢單消息，隔天便被爆料她正在與小11歲的男星侯雯元熱戀中，且還逼對方跟鍾楚曦分手，引發熱烈議論。

▲▼姚晨證實離婚隔天爆秘戀！交往小11歲男星逼分手。（圖／翻攝自微博／以美之名官微）

▲姚晨和侯雯元曾搭檔演情侶。（圖／翻攝自微博／以美之名官微）

姚晨於2023年曾和侯雯元在電視劇《以美之名》中飾演情侶，雖然後續並未有其它互動傳聞，但日前有網友爆料兩人交往，並表示：「一年前就聽說了，這麼久了，現在不知道還在一起沒。」還指出當時侯雯元仍與鍾楚曦是男女朋友關係，姚晨要求男方分手。

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▲▼姚晨證實離婚隔天爆秘戀！交往小11歲男星逼分手。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料姚晨和侯雯元交往。（圖／翻攝自微博）

此前，侯雯元在2024年公開認愛鍾楚曦，但在去年9月，女方刪除認愛貼文，因而被盛傳分手，但雙方都未正面給出回應。對於此次緋聞，侯雯元和姚晨都先後發聲澄清，前者表示：「勿編故事，勿造謠。節後開工認真上班中～」後者則回應道：「假，謠言止於智者。」否認交往關係。

▲▼姚晨證實離婚隔天爆秘戀！交往小11歲男星逼分手。（圖／翻攝自微博）

▲侯雯元和鍾楚曦在2024年公開戀情。（圖／翻攝自微博）

▲▼姚晨證實離婚隔天爆秘戀！交往小11歲男星逼分手。（圖／翻攝自微博）

▲▼侯雯元和姚晨雙方否認戀情。（圖／翻攝自微博）

▲▼姚晨證實離婚隔天爆秘戀！交往小11歲男星逼分手。（圖／翻攝自微博）

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姚晨侯雯元鍾楚曦

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