25歲「小王力宏」突激動爆哭！　遭背叛失戀吐崩潰心聲

▲ 謝大軍被封「小王力宏」。（圖／艾迪昇提供）



記者翁子涵／台北報導

25歲新人歌手謝大軍外型陽光帥氣，加上有著一張明星臉，甚至被稱作「小王力宏」，今（18日）正式推出首張個人數位單曲《三人之間》，描述Z世代「只顧自己，不顧別人」的愛情觀，訴說著「感情世界的弱者」不是英雄，而是每個人在愛情裡的影子。

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▲ 謝大軍進軍歌壇。（圖／艾迪昇提供）



體育相關科系畢業的他，有著精壯好身材，學生時期早已在網路上累積一定人氣，因為熱愛唱歌，過去時常參加校園歌唱比賽，還曾拿下冠軍，對於能推出音樂作品，他滿懷感激地說：「我一直很嚮往成為一名歌手，現在真的有機會發單曲，覺得夢想終於實現。」也表示自己未來會持續精進實力，希望能在演藝圈發光發熱。

為詮釋《三人之間》，謝大軍坦言投入大量個人情感，他說：「這首歌講的是三個人的故事，不被愛的那個，往往莫名成為第三者。」他形容這是一首充滿遺憾與悲傷的作品，錄音過程中不斷回溯過往，將曾經歷的背叛與失戀等情緒注入歌聲之中。

謝大軍回憶錄製過程，第一天自己因感冒導致喉嚨嚴重發炎，「雖然還是有hold住，但我覺得表現得不是很好，所以一結束馬上就醫，醫生檢查之後說我喉嚨整個腫起來，打了消炎針加上吃藥，第二天的狀況就很好，也順利完成。」特別的是，當錄完之後在錄音室播放這首歌時，謝大軍竟情緒潰堤大爆哭，他笑說：「當下才聽到前奏，內心突然被觸動而深吸一口氣，後來自己的聲音一出來立刻淚崩，整首歌幾乎是哭著聽完。」

提到首次發片的心情，謝大軍坦言既期待又緊張，「不是擔心成績不好，而是怕自己沒有表現好。」他形容自己是容易給自己壓力的人，即便身邊的家人朋友與公司不斷安撫，他仍忍不住多想，但也正因如此，更期待將這首歌分享給大家。