《沙丘：第三部》確定年底回歸　「甜茶新造型現身」首波預告曝光

記者黃庠棻／台北報導

改編自科幻文學巨作的史詩鉅片《沙丘：第三部》今天正式釋出首波預告與角色海報，曝光全新劇情與角色造型，掀起影迷熱議。由「甜茶」提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪，在預告結尾竟以全新造型震撼現身，顛覆過往沉穩形象，眼神充滿殺氣與決心，霸氣姿態讓粉絲瞬間沸騰。

▲《沙丘：第三部》將在12月上映。（圖／華納提供）

《沙丘：第三部》故事延續上一集的震撼結局，最新公開多位角色海報，包含由辛蒂亞飾演的荃妮、佛蘿倫絲普伊飾演的伊若琅公主、安雅泰勒喬伊飾演的厄莉婭亞崔迪，以及羅伯派汀森飾演的神秘角色斯凱泰爾，傑森摩莫亞飾演的海特、哈維爾巴登飾演的史帝加與蕾貝卡弗格森飾演的潔西嘉女士也回歸亮相，豪華卡司再度集結，讓影迷期待值全面飆升。

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▲《沙丘：第三部》將在12月上映。（圖／華納提供）



《沙丘：第三部》由丹尼維勒納夫執導，並與布萊恩K沃恩共同編劇，改編自法蘭克赫伯特的小說《沙丘：救世主》，為維勒納夫《沙丘》三部曲帶來史詩般的最終章。

▲《沙丘：第三部》將在12月上映。（圖／華納提供）

本片主演包括提摩西夏勒梅、辛蒂亞、傑森摩莫亞、佛蘿倫絲普伊、蕾貝卡弗格森、伊薩赫德班克爾，並由夏綠蒂蘭普琳、安雅泰勒喬伊、羅伯派汀森與哈維爾巴登共同演出，同時還有新加入的演員納寇亞沃夫摩莫亞與艾達布魯克。《沙丘：第三部》以IMAX®特製拍攝，將於今年12月大銀幕鉅獻。

▲《沙丘：第三部》將在12月上映。（圖／華納提供）