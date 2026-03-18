吳怡霈嫁入日本家庭　「一舉動」讓婆婆驚呆　趕緊送這名產補救

記者葉文正／台北報導

藝人吳怡霈三年前嫁給日本先生Akira，成為「桑原太太」，今天她出席活動記者會，透露老公最常做豬肉味噌湯，讓她有幸福的感覺，自己則是最常做咖哩飯與馬鈴薯燉肉給老公吃，不過因為文化差異，吳怡霈一舉動曾讓日本婆婆驚呆。

▲吳怡霈結婚三年提到多數是先生做菜。（圖／記者徐文彬攝）

吳怡霈提到，台灣常常會有夾菜給長輩或家人的舉動，但回去日本婆家時，有次夾菜，吳怡霈筷子對筷子夾菜給婆婆吃，但是用筷子對接，讓婆婆大驚失色，事後告訴她，這是撿骨的時候才會這樣做，讓吳怡霈趕緊修正，差點鬧了笑話。

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▲ 吳怡霈認為先生做的豬肉味噌湯比廚師煮的好吃。（圖／記者徐文彬攝）

吳怡霈也說，雖然自己都在忙著工作，但是跟老公的小日子也沒忘記好好地過，老公很會煮豬肉味噌湯，每回只要他煮了這個湯，喝起來就很有療癒感，兩人也會親親抱抱，老公手藝甚至比今天記者會廚師做的還要好吃，而她也會貢獻自己的拿手菜：「我比較會煮的是咖哩飯，還有馬鈴薯燉肉。」

▲吳怡霈提到會送日本婆婆伴手禮。（圖／記者徐文彬攝）

回想起當年，兩人交往，分分合合13年，最後老公在富士山前向她求婚，終於成就這一段異國戀，吳怡霈笑說：「幸好我老公跟婆婆都很會料理，所以我們只要回家，都是我婆婆跟老公做飯，我就等著吃就好。」但吳怡霈也說，通常會買很多牛軋糖送給婆婆，婆婆就會開心地說，要拿去分送給朋友們。