邱鋒澤情人節浪漫開唱！　突獻「1驚喜」嗨翻全場粉絲

▲ 邱鋒澤在高流海音館開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

邱鋒澤於14日白色情人節當晚，在高雄流行音樂中心海音館舉辦《2026 邱鋒澤 Feng Ze Bend The Lines Concert》，演出過程中，他多次與觀眾互動，現場氣氛溫暖而感動，其中一段橋段更特別邀請粉絲登上舞台，在升降台緩緩升起的畫面中獻唱〈Shining Star〉，夢幻場景瞬間引爆全場歡呼。

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▲▼ 邱鋒澤邀請呂爵安擔任嘉賓。（圖／寬宏藝術提供）

當晚另一個驚喜亮點，則是香港人氣歌手呂爵安登台助陣，這也是Edan首度台灣演唱會演出，消息曝光後立刻引發粉絲熱議，兩人同台合作的畫面迅速在社群平台傳開，也吸引不少歌迷特地從香港飛來支持，讓現場氣氛更加熱烈，不少粉絲在演出後留言表示：「謝謝邀請Edan，真的很驚喜。」也有人期待未來能看到兩人有更多合作機會。

此次《Bend The Lines》演唱會延續《Lines Mini Tour》的音樂概念，並在製作規模與舞台呈現上全面升級。從歌單編排、段落情緒鋪陳，到大型 LED 視覺畫面與燈光節奏的設計，整場演出以完整敘事結構串聯，帶領觀眾一步步走入邱鋒澤的創作宇宙。