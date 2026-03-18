黃奇斌出手痛扁「假球背骨仔」玖壹壹春風！拍戲遇難關意外爆粗口

記者黃庠棻／台北報導

改編自真實新聞事件，英傑哆影業製作、詹淳皓執導，集結春風（洪瑜鴻）、黃奇斌（阿斌）、丁寧、姚以緹主演的犯罪動作電影《死亡賭局》，今日釋出最新訪談。

▲春風、黃奇斌在《死亡賭局》中飾演兄弟。（圖／英傑哆影業提供）



唱作俱佳的黃奇斌近期跨足影視圈頗有好成績，不僅去年參演的電影《96分鐘》開出2.07億好成績，這次在《死亡賭局》片中飾演內斂且深陷家族壓力的弟弟「勝彬」，面對飾演因假球案淪為「背骨仔」的球星哥哥春風，兩人對要不要救父親引發激烈衝突，甚至不惜拳腳相向，爆發力的展現，演技驚艷全劇組。

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▲春風、黃奇斌在《死亡賭局》中飾演兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

談及與飾演兄弟的春風，兩人是初次合作，黃奇斌透露，兩人培養感情的方式非常「直男」，完全不需要過多醞釀「戲跟戲之間一直跟春風談天說地，什麼都拿出來喇，很爽！」他大讚春風私下極好相處，兩人的默契從舞台延伸到片場，轉場毫無隔閡。

▲春風、黃奇斌在《死亡賭局》中飾演兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

面對片中激烈的打鬥與咆哮爭吵戲，平時性格溫和的黃奇斌，被問到如何克服心理障礙與性格落差時，他自豪表示「當然，我本人文質彬彬、氣質優雅。只要入戲就能解決。」

▲春風、黃奇斌在《死亡賭局》中飾演兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

有趣的是，黃奇斌近期的影視作品似乎都與交通工具有著不解之緣。從《小雁與吳愛麗》用貨車載出與女主角夏于喬的一段情、《96分鐘》高鐵爆炸危機，甚至尚未播出的影集《你好，我是接體員》也是飾演「老司機」，與車脫不了關係，讓不少粉絲笑稱阿斌簡直自帶「運將命」，一碰車就有事發生。

▲春風、黃奇斌在《死亡賭局》中飾演兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

被問到此事，黃奇斌幽默回應「坐高鐵遇到爆炸案應該不叫開車吧⋯⋯不過我確實寫過〈Happy!!! 運將情歌〉。」他更加碼吐槽，《死亡賭局》最大的挑戰其實不是演戲，而是要駕馭老舊手排車「那台車真的他X有夠難開！」不僅噪音大、速度慢、又悶熱痛苦，但即便車輛難搞，他依然秉持使命必達的精神，在狹小車廂內完成各項高難度動作。

▲春風、黃奇斌在《死亡賭局》中飾演兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

談及全片最高潮、耗時一週拍攝的「電子花車飛車追逐」戲碼，黃奇斌直言「空間極度狹小」是最大的難關。除了要在車內有限範圍內進行肢體衝突，還得忍受巨大的機械噪音「最難的是要在超大聲的器械轟鳴聲裡互相叫囂，還要聽清楚對方什麼時候在嗆我，我才能接話。」在極端吵雜與混亂中，阿斌精準捕捉到角色被逼入絕境的狂暴感。

▲春風、黃奇斌在《死亡賭局》中飾演兄弟。（圖／英傑哆影業提供）

《死亡賭局》不僅是一場標價人命的豪賭，更是這對兄弟在崩塌邊緣的生存掙扎。當親情與背叛交織，勝彬（黃奇斌飾）如何接招哥哥勝毅（洪瑜鴻春風飾）的賭命抉擇？《死亡賭局》4月24日全台上映。當人命成為商品，一億換一命，你敢不敢？更多電影資訊見官方IG及臉書。

▲春風、黃奇斌在《死亡賭局》中飾演兄弟。（圖／英傑哆影業提供）