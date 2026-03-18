樂團苦熬10年靠《影后》翻紅！　「年吸金破千萬」嗨吐心聲

▲小男孩樂團開心舉辦春酒。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

小男孩樂團由團長昌哥、主唱米非、吉他手漢斯與鼓手阿中組成，歷經成軍10餘年、發片出道滿10年的累積，在去年迎來成長，全年完成89場商演、行程幾乎滿檔，營業額突破八位數，昌哥感性表示：「回顧這一年，腦中只浮現一句話：『終於等到了！』」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小男孩樂團開心慶功。（圖／滾石唱片提供）



在作品面向，小男孩樂團同樣交出亮眼成績，為戲劇《影后》打造的〈Hey Girl〉與〈我想要擁有你〉成功引爆話題，不僅攻佔排行榜冠、亞軍，更在YouTube累積突破1400萬觀看。談及當初接下合作，團員坦言沒想到會有如此回響，漢斯表示：「當時只想把歌做好，沒想到能被這麼多人聽見。」昌哥也說：「當初看到劇本與演員陣容就覺得會大中，但常有劇紅歌不紅的情況，很高興我們遇上最好的狀態。」作品成功也帶動曝光與商演邀約，成為音樂版圖擴張的重要推力。

邁入2026年，小男孩樂團年初即接下11場尾牙演出，並陸續參與春紛節、國泰健走活動，面對密集行程與團員各自斜槓工作，漢斯表示：「雖然忙，但能一起站上舞台很有動力。」壓力則透過聊天、練團與運動調整；昌哥也提到當時正逢公司年度結帳與多場尾牙重疊，「幸好團員彼此支援彩排與代班。」在高壓與高產之間，團隊持續凝聚向心力，4月更將登上台北小巨蛋，於「野獸」林志傑引退賽後演出，並將推出全新單曲〈Thank You Beast〉，融合80年代搖滾元素，並邀請林志傑家人合聲錄製，為作品增添溫暖情感層次。

此外，小男孩樂團今年也舉辦春酒感謝幕前幕後夥伴，漢斯表示：「那不只是春酒，更像是一個大家庭的聚會。」展望未來，樂團除持續籌備新作品，也積極規劃專場演唱會，米非亦同步準備個人作品。團員感性表示：「每一次站上舞台看到台下的大家，都會提醒我們為什麼要繼續唱歌。」隨著新單曲與大型活動陸續展開，小男孩樂團也將持續累積能量，朝下一個高峰邁進。

