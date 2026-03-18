金鐘女星採訪到一半…當場爆粗口「抱怨老公」　揭背後真實原因！　

記者黃庠棻／台北報導

音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》「二代目」版本登場，方宥心為了詮釋歡場媽媽桑，特地到條通日式酒店實習，穿上緊身旗袍，裙襬高衩開到腰部，笑說「媽媽桑花20分鐘教我，怎麼坐下來不會穿幫，又穿高跟鞋，坐10分鐘就好累，一直在流汗。」凱爾爆料王為看到老婆方宥心難得性感，馬上拿出手機拍攝，王為還慫恿方宥心「不用穿內褲。」

▲方宥心出席《櫻子媽媽與她的三個男人》彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

方宥心跟老公王為一起演戲，家裡直接變排練場，但她忍不住抱怨「我們家老公，除了吃飯、睡覺都在馬桶上，回家根本不用問，找不到人絕對在廁所，我真的受夠了，直接把門打開，我用日式跪姿，跪著跟他對戲。」講到激動之處，她甚至不小心當場爆粗口直呼「他X的一天到晚在廁所。」

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▲方宥心與老公王為（右）合體。（圖／記者林敬旻攝）



不僅如此，方宥心每次到廁所找老公時，已經不耐煩到不在乎臭還是不臭，讓王為甜蜜直呼「這是真愛。」她更笑說自己氣到上網發文抱怨，沒想到意外引起許多網友共鳴，還成了自己發文史上流量最高的一篇文章。甚至比起先有小孩，方宥心寧願先實現擁有一間廁所的願望。

▲方宥心出席《櫻子媽媽與她的三個男人》彩排記者會。（圖／記者林敬旻攝）

此外，方宥心在台積電400元時進場，搞不清楚12股跟12張的差別，只買了12股，漲到700元時脫手，方宥心因為證券顧問教她買零股就好，結果她被笑，氣到隔天賣掉，黃鐙輝當場開課「被笑完之後，你應該要更生氣得把它湊成100股、200股，而不是賣掉。」聽到方宥心說她現在買0050，黃鐙輝說「0050就有一半台積電，你持續買，單壓台積電沒有比較好。」