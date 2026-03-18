徐乃麟轉戰YT「無酬不領主持費」！　不排斥邀唐從聖廝殺：輸贏不重要

記者孟育民／台北報導

綜藝大哥徐乃麟首度進軍 YouTube，開設全新YouTube頻道《告訴乃論》，以「街頭骰盅」與「一日國民阿公」兩大企劃為主軸，除了走出戶外與民眾對決骰盅吹牛，輸的話直接幫大家買單，也走進不同族群的一日生活，陪伴聊天。他今（18日）接受媒體訪問，對於新的挑戰充滿期待，更直言不怕民眾的犀利問題。

▲徐乃麟推出新的YouTube頻道。（圖／大浪娛樂提供）

徐乃麟目前手握3個節目，如今還轉戰YouTube市場，他直言：「我們也想嘗試看看網路能不能做出一點聲量，把它當作好玩。」他與製作單位各出一半、合資該節目，他幾乎沒領酬勞，「YT經費沒那麼多，也沒花很多時間，一個月才出兩天外景，不可能有酬勞，是大家合作，今天沒有把它做起來哪有費用，像我們出去製作單位出，但我就是用我的主持費來一起合作。」他也坦言因為節目才剛開始，目前還在試水溫，等有流量再來談後續。

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▲徐乃麟走訪街頭與民眾互動。（圖／大浪娛樂提供）

徐乃麟坦言會針對節目的性質去邀請來賓，被問到是否有機會和楊繡惠、唐從聖同台？他則笑說：「我從來不避嫌，這些有過摩擦的我不忌諱，過去就過了，輸贏根本不重要，重要的是過程，只要觀眾看了喜歡。」