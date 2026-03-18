他震撼預言：有AI臨演替身都不用了！　于正霸氣回：只是一時潮流

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈面臨更嚴峻的「影視寒冬」狀態，繼微短劇崛起動搖長劇收視市場，緊接著AI劇量產帶來更大衝擊，新劇無論長劇、短劇開機率全面下滑。陸網18日瘋傳爆料文，稱「男二以下演員都不需要真人，就用AI做」，再度引發議論。知名製作人于正發文：「讓子彈再飛一會兒……。」

▲AI取代演員的說法震撼大陸戲劇圈，製作人于正發文。（圖／翻攝自微博）

于正坦言自己也在開發「AI劇」，但對「AI取代真人」持保留態度。他認為AI或許是一時的潮流，人類對同類的幻想與表演需求是AI無法取代的，並將此與動畫片或實景拍攝的演進相類比，認為觀眾終究會回歸追求真人演員的演出。他更以一貫的犀利風格表示：「有演技的演員，有才華的編劇，有能力的導演你們不必擔心，人定勝天，我們要順應時代，也要對自己有信心。」他強調自己依然是市場上的「稀缺資源」，也堅信AI帶給影視劇的只有好處沒有壞處，更霸氣喊話：「讓子彈再飛一會兒，安住安住，人生依舊坦途。」

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▲于正霸氣回應，AI可以淘汰一部分沒有才華的人而已。（圖／翻攝自微博）

這波「AI劇取代」焦慮感來自於今年追劇風向的轉變，除了平台支持AI劇製作上架，AI能打造出宛如真人演出的影像特效，徹底改變了影視作品製作流程。

接著是3月13日在深圳舉行的第二屆中國電視劇製作產業大會，易凱資本創始合夥人兼執行長王冉，同時也是女星童瑤的富豪丈夫，在會中針對大陸娛樂圈演員片酬發表震撼分析，認為傳統「高片酬」模式將正式走入歷史，隨著AI技術導入導致拍攝時程大幅壓縮，一線大咖的「預付片酬」將縮減，收入結構將轉向由「形象授權」與「IP綁定」構成的後端分紅模式。

▲易凱資本創始合夥人兼執行長王冉在論壇發言分析，AI將百分百取代臨演與替身行業。（圖／翻攝自微博）

據王冉的預測分析，真人演員在未來需求將大幅縮減，中腰部演員面臨被AI擠壓，以及被取代的殘酷現實；而臨演與替身行業更可能因AI的百分之百可替代性而「消失」。加上陸網謠傳長劇新項目難以通過、短劇公司停止製作新劇，持續在陸網引發影視業界焦慮。光是18日當天「男二以下AI演員」、「長劇壓預算」都因此衝上微博熱搜榜。