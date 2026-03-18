提議出國玩「其實約跑友會合」！織織爆賴賴PUA手法：好險那時醒了

記者潘慧中／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年和交往16年的賴賴分手，她18日忽然想起斷開前男友之前，對方曾看似貼心地主動提議要帶她出國度假，只不過這個表面浪漫的邀約背後，其中藏著一場算計，讓馬上看穿的她直呼：「好險那時候已經醒了！」

▲織織18日忽然想起斷開賴賴之前，對方曾看似貼心地主動提議要帶她出國度假。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



織織在Instagram動態透露，當初和賴賴分手前夕，對方曾提議想帶她去某個海島遊玩。有鑑於對方平時的作風，讓她不禁心生懷疑：「不可能那麼貼心吧！」於是她火速查看對方「跑友兼白月光」的社群，果不其然，竟發現該名女子也剛好PO出該島嶼的旅遊開團限動，讓她瞬間看破男方背後的如意算盤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴賴和織織曾交往長達16年。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



織織表示，根據自己對賴賴的了解，對方是「想要先拐我掏錢出國玩，另一邊跟跑友約在國外會合，然後假裝大家來個異國不期而遇，整趟旅程就可以名正言順把我放一邊當空氣，他們兩人玩在一起。」

▲▼織織慶幸後來已經清醒了。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



不僅如此，織織更爆料若當場拆穿賴賴，對方一定會暴怒發脾氣說，「難得朕花心思想要帶妳出去玩，妳不明白朕的用心良苦還在那杯弓蛇影，好啦不要去都不要去」，接著再坐等她低頭道歉並妥協。如今，織織嘲諷這根本是一場「渣男免費PUA+三人行旅遊教學」。

▲織織更爆料若當場拆穿賴賴，對方一定會惱羞成怒。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）