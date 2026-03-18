音樂祭後台打工仔「7年後竟拿下金曲新人」超狂現況曝：自卑也能重生

記者蔡琛儀／台北報導

金曲新人「someshiit山姆」發行全新重製EP《那些》，誒宣告音樂生涯正式進入「第一季完結」。自2025年橫掃金曲、金音獎後，山姆並未急於推出新作，而是將早期僅上傳YouTube、錄音略青澀的創作重新精煉，「唯有鼓起勇氣回頭看，才有機會將遺憾化為期待。」這張EP也是他與過去缺乏自信的自己，遲來7年的自我和解。

▲someshiit山姆發行全新重製EP《那些》。（圖／someshiit山姆提供）

EP收錄〈那些勸我別抽菸的人都死了〉、〈你以為你是誰〉等作品，見證了山姆最單純也最不安的時光。成名前，他曾在音樂祭後台打工，負責紀錄他人感言，看著台上的光鮮亮麗，心裡卻滿是無力感。山姆坦言，EP藏著長達7年的自卑陰影，即便成名後仍會不安，「總覺得一切會不會只是一場誤會，但原來自卑也能重生。」他選擇將掙扎轉化為音樂能量，讓這些曾被視為「非正式」的作品成為音樂版圖的一部分。

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這次他也與2024金音獎得主「我是機車少女I’mdifficult」合作，山姆如電影分鏡般的敘事，遇上對方多元編制與男女主唱的特色，碰撞出強烈化學反應。全曲透過吟唱、和聲與層層樂器推疊，營造沉浸感，山姆形容這是一場跨風格的靈魂對話，「他們的音樂為歌詞注入全新生命力，帶聽者如夢般進入紀實電影。」

▲someshiit山姆攜手「我是機車少女」合作。（圖／someshiit山姆提供）

山姆更在歌詞中以「蠟燭」與「菸」比喻，探討「唯有在消失時，才驚覺其存在」的心境，他說：「生活中許多想念，在我們以為它們不在時隱隱作痛，卻又在捕捉時不見蹤影。」結尾的能量如洪流般爆發，宣洩累積7年的情緒。