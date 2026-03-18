臉傷休養1年！孫安佐坦言月收「不到1千」　大方談女友：已見家長

▲孫安佐臉部受傷後，便鮮少公開露面。（翻攝自孫安佐IG）

圖文／鏡週刊

孫安佐是藝人狄鶯與孫鵬的獨子，今年26歲。兩年前他參加格鬥節目拳願之星時遭對手重擊受傷，臉部一度受創，之後便鮮少公開露面，休養時間長達約一年。昨（17）日孫安佐在經紀人陪同下出席公益活動，向獨居長者發放生活物資，這也是他休養後少見的公開行程之一。

孫安佐透露，過去一年幾乎沒有穩定收入，目前僅靠YouTube頻道的分潤維持，但每月收入不到1000元。他也坦言，自己這段時間主要都在專心調養身體，接受中醫治療與復健，希望把先前受傷而位移的骨頭逐漸調整回來。

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感情方面，孫安佐表示自己與女友已交往一年多。今年過年時，他也帶女友回家與父母見面，家人對她印象不錯。據他形容，女友是一般上班族，比他小1歲，身材嬌小、個性可愛。他笑說女友的臀部曲線很好，言談之間相當直率。

至於父親孫鵬對這段感情的看法，孫安佐表示父親並沒有特別干涉，「我爸不會說什麼，他年輕的時候也是傳奇。」

由於去年收入不多，被問到母親狄鶯是否有提供經濟支援時，孫安佐表示母親比較專注於自己的生活，目前他仍住在家裡，帶女友回家也不會被反對，「如果是其他女生，可能就會被罵。」

另外，先前狄鶯曾提到考慮送他到日本留學，但孫安佐表示目前沒有這個打算，因為自己才剛完成一段時間的治療與復健，仍需要持續調整身體狀況。



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