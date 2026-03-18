懶理不爽陳意涵傳言　安心亞確定「合體孫淑媚」開唱重現蘭珮CP！

記者蔡琛儀／台北報導

「2026東浪嘉年華」5月16、17日將在台東杉原灣登場，台東縣政府繼公布麋先生、宇宙人、理想混蛋後，今再釋出新卡司，找來沈文程、李英宏「南北連線」帶來〈來去台東〉，還有《陽光女子合唱團》爆紅的「蘭珮CP」安心亞、孫淑媚驚喜加入合體，陣容再升級。

▲安心亞、孫淑媚的「蘭珮CP」將合體。（圖／三立提供）

國片《陽光女子合唱團》全台票房突破7億，讓安心亞、孫淑媚聲勢水漲船高，商演邀約不斷。孫淑媚表示近期演出邀請變多，感謝觀眾支持，「希望能鼓勵大家勇敢活成想要的樣子」，也笑說期待看到安心亞「辣的部分」；安心亞則說，感受到觀眾對角色的喜愛，這次會在舞台上帶來更多能量與火花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人對台東又愛又怕，孫淑媚直言台東像充電地，「白天有山海、晚上滿天星」，但也笑說美食太多，「腹肌都會抗議」；安心亞則點名想吃米苔目、原住民料理和烤魚，「我之前有來台東旅遊過，每次來都覺得這裡的節奏很舒服，空氣跟天空都特別開闊。台東有一種很放鬆的感覺，也很期待這次可以在這裡跟大家見面。

▲李英宏、沈文程。（圖／三立提供）

沈文程、李英宏則為台東博覽會重新打造〈來去台東〉，李英宏更為此在當地待了5天4夜找靈感。沈文程表示，新版本結合搖滾與嘻哈，象徵世代傳承，也推薦都蘭人氣披薩店與三和海灘。此次演出陣容還包括ØZI、Karencici等人，打造沙灘音樂盛會。