獨家／當眾被難堪！余天認對「超大咖天王」怒飆粗口：以後不要同台了

記者蔡琛儀／專訪

由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日榮耀回歸臺北流行音樂中心，由余天、余祥銓父子、黃西田和金曲歌王蕭敬騰分別擔任首日與第二天壓軸，也是余天父子難得同場演出。余天過去稱霸秀場，甚至流傳，只要被余天打過就會紅的傳說，讓他打人一事成為秀場經典橋段，不過余天透露，當年曾因此在秀場大發雷霆，對「秀場天王」邢峰怒飆粗口。

▲余天縱橫秀場多年。（圖／萬星傳播提供）

余天說，有一次在台上，他為演出效果要打邢峰，「我要巴他，他竟然在台上跑給我追還邊躲，我好氣哦，到後台就大罵：『Ｘ的，以後不要跟我同台了，Ｘ你Ｘ的。』真的氣死我了。」事後邢峰雖有來道歉，但余天想起此事仍心有餘氣，認為只是做效果，對方卻讓他難堪。

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余祥銓替爸爸解釋：「爸爸他都不是隨性打，都是會講好說，這一段我會（打），然候他手都會拱起來，打的時候雖然有聲音，但沒有力道。」

▲邢峰（左）當年也有「秀場天王」封號，右為高群。（圖／資料照／民視提供）

余天此次和余祥銓同台，透露經典歌曲都不會有新的改編，他認為：「有些歌曲，大家都很熟悉的歌，換了什麼編曲人家會會搞不清楚這到底什麼歌。」余祥銓則要挑戰唱饒舌，父子演出還會加入秀場常見的「小短劇」，問到兩人是否會有意見不合的時候？兩人異口同聲表示完全不會，也更加令人期待這次的表演。

▲余天、余祥銓父子罕見同台演出。（圖／萬星傳播提供）

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，首日由余天、余祥銓父子與黃西田坐鎮，第二天則由蕭敬騰壓軸，李千娜也將加入演出；完整演出陣容還包括王彩樺、曾心梅、李翊君、翁立友、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等。門票在年代售票系統開賣，目前僅剩零星票券，本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會與臺大清寒希望獎助學金，延續公益精神持續前行。