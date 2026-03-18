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方志友早婚「有時候會難過」 結婚隔年就閃過離婚念頭：非常生氣！

記者潘慧中／綜合報導

楊銘威2015年和方志友結婚，不料18日被週刊爆料感情生變，甚至已經走到協議離婚的階段，消息一出震驚外界。隨著婚變傳聞鬧得沸沸揚揚，兩人過往對於婚姻生活的心聲與相處點滴也一一被翻出，讓這段曾經備受祝福的感情再度成為大眾關注的焦點。

▲方志友20出頭就帶球閃嫁楊銘威。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）

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回顧方志友過去的言論，她2016年受訪時曾坦言，和楊銘威在相處期間曾有過一次大吵，當時確實有閃過離婚的念頭，「有一次我們安排出國去日本，因為我們平常都要拍戲，好不容易有一次喬到時間可以一起出去，想不到出國前一天老公把我剛辦的信用卡給用丟了，真的非常的生氣。」所幸雙方事後好好溝通，她也體悟到夫妻間必須互相包容，情緒來了忍一下就過了。

此外，她20出頭就帶球閃嫁楊銘威，早婚的她確實面臨過不少心態上的調適。她2018年在Instagram接受網友提問，被問到早婚遇到的最大困難時，她坦言生活重心完全轉移到家庭上，「自己的時間變得不那麼重要了，有時候會有點sad。」不過她當時也樂觀表示，因為這樣反而更懂得珍惜時間，「所以其實也不算是困難啦！」

▲方志友曾坦言婚後面臨過不少心態上的調適。（圖／翻攝自Instagram／beatricefang）

同樣在2018年，楊銘威受訪時曾對老婆許下諾言，他坦言深知兩人未來還會遇到很多困難，但承諾「我們會慢慢解決，用心維持這段婚姻，我會照顧妳一輩子，一起走一輩子吧」。這段曾經堅定要共度一生的護妻宣言，對照現在的婚變爆料，讓人不勝唏噓。

▲▼方志友放閃老公。（圖／翻攝自Facebook／方志友）

▲方志友和楊銘威近年已鮮少PO合照放閃。（圖／翻攝自Facebook／方志友）

至於週刊爆料一事，楊銘威和方志友目前是口徑一致，雙方經紀人都低調回應「家務事不便透露」，沒有承認也沒有否認離婚。

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