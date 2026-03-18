陸劇爆「男二以下角色AI取代」　真人演員陷失業焦慮…網：太嚇人

記者陳芊秀／綜合報導

大陸娛樂圈近年陷入「影視寒冬」狀態，長劇受到短劇崛起，再面臨AI劇製作衝擊，新劇開機率下滑。而3月13日召開的第二屆「中國電視劇製作產業大會」，有議題談及未來AI演員將取代配角演員、臨演等，引發議論，18日又有爆料聲稱「男二以下角色將全面由AI演員取代」，再度掀起陸網關注。

▲繼微短劇後，大陸又開始製作起AI劇。（圖／翻攝自微博）

陸網瘋傳「男二以下演員用AI不要真人」

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陸網瘋傳兩則爆料文截圖，一則指出平台方今年嚴格限制新開項目，鼓勵製片人利用AI做劇、製作後期，還透露「幾部大劇的預算壓得非常低，製片公司利潤已經非常微薄。而且平台正在大量裁員」。還有一則消息聲稱：「以後男二以下的演員都不需要真人了，就用AI做。」

▲陸網瘋傳爆料截圖，稱陸劇「男二以下演員用AI取代」。（圖／翻攝自微博）

廣電：演員要打造「不可替代性」

廣電總局電視劇司司長馮勝勇出席CDC 2026時發表演講，談及AI對影視行業的影響，特別提到Seedance 2.0等新一代AI工具的活躍，「一人一劇組」已經成為可能。他說到：「演員要增強憂患意識，強化『本領恐慌』，打造自己的核心競爭力和獨一無二性，做到不可替代。」同時，他也透露廣電總局盡快制定出相關通知，規範AI劇能健康有序發展。

▲廣電總局電視劇司司長馮勝勇認為AI工具得以運用，「一人一劇組」已經成為可能。（圖／翻攝自微博）

▲馮勝勇建議演員要增強憂患意識，打造出自己的不可取代性。（圖／翻攝自微博）

陸網反應

陸網突然傳出「男二以下角色由AI演員取代」，網友普遍不願相信，眾人留言「我要看AI我幹嘛不去看動漫」、「磕AI太嚇人了，如果都是 AI，你想想不發抖嗎」、「你做你的AI就是了，我們不看就行了」、「這樣發展下去，以後走在大街上都要懷疑對面的是不是真人了」。另外有網友認為，AI製作也要花錢，「想要用高級的模型是必須花大錢的，而且目前影視劇現有的這部分人員也沒什麼專精AI的吧，你可能還得再雇更了解的人來運用，這確定能降成本嗎」、「行情不好想壓演員的工資吧，大環境不好也是先想法壓員工的工資」、「這樣男女主也不需要了，怎麼對戲啊」。