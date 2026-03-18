ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

劉樸控尪「人間蒸發」陳大天發聲
超商店員教「1手勢」立刻掃到條碼
獨／當眾被難堪！余天怒飆天王粗口
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

方志友 楊銘威 鍾明軒 余祥銓 余天 小S 邰智源 篠崎泫

梁朝偉確定來台開課！出道超過40年「擁3座金馬影帝」　訪台日曝光

記者黃庠棻／台北報導

金馬執委會備受業界好評的「金馬電影大師課」，2026年繼續與文化部影視及流行音樂產業局合作，除了推出帶領學員拜師好萊塢頂尖表演教練的「2026金馬海外工作坊」，也將於4月13日邀請曾獲三座金馬獎的影帝紀錄保持人梁朝偉先行開課，分享他從影四十多年來的表演心路歷程。

▲梁朝偉確定來台。（圖／金馬提供）

▲梁朝偉確定來台。（圖／金馬提供）

梁朝偉也確認和新作《你是不會當樹嗎》匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達一同出席金馬奇幻影展，於映後和觀眾面對面交流。梁朝偉自1980年代從影至今四十餘載，以變色龍般的精湛演技詮釋各種角色，吸引侯孝賢、李安、王家衛、杜琪峯、關錦鵬、吳宇森、爾冬陞、張藝謀、陳英雄等大師名導合作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李安更盛讚梁朝偉是「所有導演的夢想」，梁朝偉曾以《重慶森林》（1994）、《無間道》（2003）、《色，戒》（2007）榮獲三座金馬獎最佳男主角，為金馬影帝紀錄保持人，更寫下香港電影金像獎六座最佳男主角、兩座最佳男配角獎的驚人成績。

▲梁朝偉確定來台。（圖／金馬提供）

▲梁朝偉確定來台。（圖／金馬提供）

梁朝偉深具穿透力的表演，亦備受國際影壇肯定，不僅以《花樣年華》（2000）榮封坎城影帝，主演侯孝賢的《悲情城市》（1989）、越南名導陳英雄的《三輪車伕》（1995）以及李安的《色，戒》，皆獲威尼斯影展金獅獎最佳影片，漫威電影《尚氣與十環傳奇》都慕名邀請他參與演出。2023年梁朝偉獲頒威尼斯影展終身成就金獅獎，成為首位獲此殊榮的華人演員。

這回梁朝偉除了應邀於「金馬電影大師課」，與電影人傾談他的演員功課和獨門心法，也將和匈牙利名導伊爾蒂蔻恩伊達一同出席金馬奇幻影展《你是不會當樹嗎》的映後座談，和觀眾分享他首度參與歐洲電影的拍攝感想。

「2026金馬電影大師課：梁朝偉」將於4月13日在MUVIE CINEMAS舉行，歡迎電影工作者與影視科系師生報名參加，3月18日下午一點起於官網活動頁面開放報名，更多「金馬電影大師課」課程消息將在官方網站、臉書粉絲頁、Instagram等陸續公佈，敬請期待。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

梁朝偉

推薦閱讀

小S收工後「情緒徹底潰堤」！黑范家門口大哭…靠2助理攙扶全被拍

小S收工後「情緒徹底潰堤」！黑范家門口大哭…靠2助理攙扶全被拍

8小時前

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年…雙方經紀人回應

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年…雙方經紀人回應

9小時前

方志友淚訴11年婚姻壓力！「被最後稻草壓垮」找律師協議離婚內幕曝

方志友淚訴11年婚姻壓力！「被最後稻草壓垮」找律師協議離婚內幕曝

8小時前

方志友、楊銘威11年婚變「完整時間軸」！　23歲帶球嫁到協議離婚

方志友、楊銘威11年婚變「完整時間軸」！　23歲帶球嫁到協議離婚

3小時前

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

8小時前

獨家／昔挨酸是靠爸族...余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

獨家／昔挨酸是靠爸族...余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

17小時前

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」　公開真實現況：不想再裝了

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」　公開真實現況：不想再裝了

17小時前

方志友「玩玩看」懷孕閃嫁楊銘威！奪金馬攀高峰…與尪走上分岔路

方志友「玩玩看」懷孕閃嫁楊銘威！奪金馬攀高峰…與尪走上分岔路

8小時前

獨家／當眾被難堪！余天認對「超大咖天王」怒飆粗口：以後不要同台了

獨家／當眾被難堪！余天認對「超大咖天王」怒飆粗口：以後不要同台了

2小時前

60歲邰智源轉職開公車！考照圓夢後回歸　上路緊張喊：蠻有壓力

60歲邰智源轉職開公車！考照圓夢後回歸　上路緊張喊：蠻有壓力

23小時前

獨家／余祥銓帶大麻被關21天　內幕首度曝光...余天一聽當場氣炸

獨家／余祥銓帶大麻被關21天　內幕首度曝光...余天一聽當場氣炸

18小時前

楊丞琳認了「相較閩南語，我更熟粵語」！揭廣東人身世 全場反應曝

楊丞琳認了「相較閩南語，我更熟粵語」！揭廣東人身世 全場反應曝

5小時前

熱門影音

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視
《穿著Prada的惡魔》演員合體！　安海瑟薇.艾蜜莉布朗用電影台詞猛酸梅姨XD　#星光雲REELS

《穿著Prada的惡魔》演員合體！　安海瑟薇.艾蜜莉布朗用電影台詞猛酸梅姨XD　#星光雲REELS
米粒為恩利親手做蛋糕慶生　伊能靜謝他「對妹妹全然接納」

米粒為恩利親手做蛋糕慶生　伊能靜謝他「對妹妹全然接納」
《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」

《KPOP獵魔女團》奪原創歌曲　感言沒講完「遭強制中斷」
金鐘國罹怪病「平衡感出問題」　錄《RM》靠哈哈攙扶入場

金鐘國罹怪病「平衡感出問題」　錄《RM》靠哈哈攙扶入場
蔡依林廈門演唱會道具頻故障　嚇到變臉...敬業繼續唱

蔡依林廈門演唱會道具頻故障　嚇到變臉...敬業繼續唱
朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸
劉亦菲斷開宋承憲零緋聞！　狗仔認輸：身邊90%都是她媽

劉亦菲斷開宋承憲零緋聞！　狗仔認輸：身邊90%都是她媽
DJ妖嬌狂ㄉㄨㄞF奶　砸43萬大進化

DJ妖嬌狂ㄉㄨㄞF奶　砸43萬大進化
喬瑟夫神還原真人版魯夫　胡椒扮娜美「巨乳一直晃」

喬瑟夫神還原真人版魯夫　胡椒扮娜美「巨乳一直晃」
康納地圖炮轟炸奧斯卡　甜茶尬笑.李奧納多產出新迷因

康納地圖炮轟炸奧斯卡　甜茶尬笑.李奧納多產出新迷因
安心亞背13頁韓文台詞　被讚「可以在韓國出道」！

安心亞背13頁韓文台詞　被讚「可以在韓國出道」！
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

沈玉琳緊抱潘若迪再提「老保母XD」　向太太交代後事：現在愛她10倍

南太鉉與女友「冰毒呈陽性反應」！ 警方擔心滅證申請拘捕令

南太鉉與女友「冰毒呈陽性反應」！ 警方擔心滅證申請拘捕令

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

愷樂驚傳離婚上海醫生　神隱3年回台灣「有意復出」

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

大聲曝朴宰範「差點加入BIGBANG」　他無法翻跟斗：因為太胖了XD

大聲曝朴宰範「差點加入BIGBANG」　他無法翻跟斗：因為太胖了XD

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

看更多

米粒為恩利親手做蛋糕慶生　伊能靜謝他「對妹妹全然接納」

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

徐乃麟開告8酸民！法庭對峙「全認錯道歉」　嚴肅喊話：這種風氣不要助長

8分鐘前0

邱鋒澤情人節浪漫開唱！　突獻「1驚喜」嗨翻全場粉絲

9分鐘前0

吳怡霈嫁入日本家庭　「一舉動」讓婆婆驚呆　趕緊送這名產補救

27分鐘前10

搭電梯如何辨別台灣人？「一發音習慣秒被認出」李多慧19秒片神還原

27分鐘前0

樂團苦熬10年靠《影后》翻紅！　「年吸金破千萬」嗨吐心聲

28分鐘前10

徐乃麟轉戰YT「無酬不領主持費」！　不排斥邀唐從聖廝殺：輸贏不重要

38分鐘前0

音樂祭後台打工仔「7年後竟拿下金曲新人」超狂現況曝：自卑也能重生

44分鐘前0

金鐘女星採訪到一半…當場爆粗口「抱怨老公」　揭背後真實原因！　

55分鐘前0

他震撼預言：有AI臨演替身都不用了！　于正霸氣回：只是一時潮流

1小時前20

提議出國玩「其實約跑友會合」！織織爆賴賴PUA手法：好險那時醒了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小S收工後「情緒徹底潰堤」！
    8小時前4247
  2. 方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年
    9小時前2429
  3. 方志友淚訴11年婚姻壓力！
    8小時前125
  4. 方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」
    3小時前169
  5. 方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線
    8小時前106
  6. 獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多
    17小時前224
  7. 鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」
    17小時前2824
  8. 方志友「玩玩看」懷孕閃嫁楊銘威　事業走上分岔路
    8小時前147
  9. 獨／余天認對「超大咖天王」怒飆粗口！
    2小時前66
  10. 60歲邰智源轉職開公車！考照圓夢後回歸　上路緊張喊：蠻有壓力
    23小時前61
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合