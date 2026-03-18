周杰倫驚喜宣布新專輯名稱「竟和張學友有關」　13+1首歌太狂！

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）將推出睽違3年8個月的新專輯，堪稱樂壇盛事，他在今（18日）凌晨0點準時釋出19秒新歌預告，醉心藝術的他，預告以象徵主義畫家古斯塔夫克林姆的代表作〈吻〉為靈感，並正式宣布，新專輯名為《太陽之子》，集結12首全新創作歌曲及特別收錄給歌迷的禮物〈聖誕星〉。

▲周杰倫推出第16張新專輯《太陽之子》。（圖／杰威爾提供）

「太陽之子」是歌神張學友對周杰倫的暱稱與認證，周杰倫2023年在香港舉行「嘉年華」演唱會期間遇到幾天大雨，但幾乎在開演前雨就停了，張學友特地送上印有「太陽之子」的芒果與手寫卡片，幽默認證周杰倫的幸運如同「太陽之子」，周杰倫感動的表示自己「心裡出太陽了」，並打趣說「太陽之子」這個稱號他拿走了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「太陽之子」也成為周杰倫最新專輯的名稱，他也喊話：「正能量繼續炸開！」太陽之子行經之路，如雲隙光突破雲層，光束的千變萬化一如他音樂創作能量的無與倫比，帶給大地溫暖的撫慰、炙熱的夢想、躍動的旋律。在專輯推出之前，從18日至23日每天都有不同內容的Teaser曝光。

▲周杰倫新專輯名稱和張學友有關。（圖／環球音樂提供）

專輯將於3月25日全球數位發行，4月10日實體專輯取貨。19日下午1點專輯預購全面開啟。周董所屬杰威爾音樂將於3月24日在台北松仁威秀影城11樓TITAN廳舉辦MV全球首映與專輯記者會，邀請媒體與幸運的100位歌迷一同欣賞周杰倫的最新作品，迎接《太陽之子》專輯的全球發行，活動詳情於3月18日晚上7點後於Hit Fm官網公告。